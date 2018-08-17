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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Kira sözleşmelerinde döviz kurları sabitlendi

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Kira sözleşmelerinde döviz kurları sabitlendi

17 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Kira Sözleşmelerinde Döviz Kurları Sabitlendi

Bakanlar Kurulu kararıyla dövizle yapılan kira sözleşmelerinde döviz kurları sabitlendi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Kudret Özersay yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemeye göre Döviz ile yapılacak kira sözleşmelerinde kur sabitlendi. Buna bağlı olarak kira sözleşmelerinde Sterlin 5.20'den, Euro 4,60'dan, Dolar ise 3.80 üzerinden hesaplanacak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ek mesailerle ilgili açıklama yaptı. Özersay, "Ek mesailerde 31 Aralık ayına kadar idari tatil ve hafta sonlarında 1'e 1, resmi tatillerde 1e 1 buçuk ödeme yapılacak “dedi.

Diğer ayrıntılar geliyor..

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