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BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”

Bağımsızlık Yolu, bugün, Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde yürüyüş yaparak seçimlere yönelik bildiri dağıttı.

BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”

Bağımsızlık Yolu, bugün, Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde yürüyüş yaparak seçimlere yönelik bildiri dağıttı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”
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BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”

Bağımsızlık Yolu, bugün, Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde yürüyüş yaparak seçimlere yönelik bildiri dağıttı.
 

Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasına göre, Khora Kitap Cafe önünde toplanan Bağımsızlık Yolu üyeleri, ellerinde bayraklarla Lefkoşa Surlar İçi bölgesine doğru yürüyerek bildiri dağıttılar.
 

Lefkoşa Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş önünde duran Bağımsızlık Yolu üyeleri burada, halka dağıttıkları bildiriyi okuyup “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” sloganı attılar.
 

Ardından Lokmacı Barikatı yakınlarına kadar yürüyen üyeler yol boyunca halka bildiri dağıtarak, halkla ülkenin sorunlarına ilişkin sohbet edip bildiriyi bir kez de burada okuduktan sonra Bandabulya’nın (Belediye Çarşısı) içinden geçip Büyük Han’a girdiler.
 

Büyük Han’a alkışlayarak ve “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” sloganı atarak giren kitle burada da halka bildiri dağıtıp bildiriyi bir kez daha okuyarak eylemini sonlandırdı.
 

Bildiride vatandaşların milletvekili adaylarına sorması için bir çok soru sıralanarak; “Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, yangın helikopteri alınması, Hayvan Refahı Yasası’nın iyileştirilmesi, sığınma evleri açılması, beleş deniz hakkının güvenceye alınması, gece kulüplerinin ve kumarhanelerin kapatılması, herkese ücretsiz, kaliteli kamusal eğitim ve sağlık, özelleştirilmelerin durdurulması, geçici 10.maddenin kaldırılması, polisin sivile bağlanması, nükleer santraller kurulmaması” istendi.



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