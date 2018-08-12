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Bağımsızlık İttifakı’ndan açıklama...

Bağımsızlık İttifakı’ndan açıklama...

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Bağımsızlık İttifakı’ndan açıklama...

Bağımsızlık İttifakı, “Türkiye’deki terör saldırılarının ve Ortadoğu’daki tüm çatışmaların sorumlusu terör örgütlerine silah ve askeri yardımla bizzat destek vermesi nedeniyle ‘terör devleti’ olarak ilan ettiği ABD’yi, NATO’daki müttefiki Türkiye’ye karşı terör saldırılarından sonra başlattığı ahlak ve insanlık dışı siyasi ekonomik terör saldırıları nedeniyle şiddetle protesto ettiğini” bildirdi.
İttifaktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ortadoğu’da demokratik düzenleri ve insan yaşamını terör örgütlerinin insafına terk edecek kadar insan hakları için tehdit oluşturan ABD’nin “Terör Politikası” dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır.

Siyasi kaprisleri uğruna siyasi ekonomik saldırıları ile Kıbrıs Türk halkı ile birlikte 80 Milyon insana ciddi boyutta zarar veren ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Michael Pens’i “Siyasi ahlak ve İnsan Haklarını” ihlal ve dünya barışını tehdit ve tahrik eden politikaları nedeniyle “Kara Listede İstenmeyen Yöneticiler!” olarak ilan etmiş bulunmaktadır.”

 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 17:24
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