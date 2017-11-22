Ayyaşların evi oldu



Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da bulunan eski cezaevi, yıllardır atıl vaziyette duruyor. Eski cezaevinin bahçe kapısı ve binanın giriş kapıları açık.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da bulunan eski cezaevi, faaliyette olduğu yıllardaki ismi ile “Lefkoşa hapishanesi” güçlükle ayakta duruyor.

Eski cezaevinin hem avlusuna giriş kapısı hem de binanın giriş kapısı açık vaziyette. Hiçbir önlem bulunmayan tarihi yapıya isteyen istediği vakitte girebiliyor. Eski cezaevinin kapılarının açık olması tehlikeye davet çıkarıyor.

Kullanılıyor

İki katlı eski cezaevinin giriş katındaki hücrelerde bulunan boş ve kırık alkol şişeleri ve benzeri birçok atık, mekanın kullanıldığını gösteriyor.

Eski cezaevinde bazı koğuşlarda inşaat işçilerinin kullandığı eldivenler, bazı inşaat malzemeleri ve cezaevinin faaliyette olduğu yıllarda etrafı çevreleyen teller var. Koğuşların bazılarında duvarlarda sprey boya ile yazılan yazılar bulunuyor.

Komşular tedirgin

Küçük Kaymaklı’da eski cezaevine komşu evlerde ikamet eden bazı vatandaşlar, söz konusu binanın girişini önlemek maksadı ile bir an önce tedbir alınmasını istedi.

Bazı vatandaşlar, mümkün olması halinde yapının tadil edilerek başka bir alanda ekonomiye kazandırılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.