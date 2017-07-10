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10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15

Aydınköy’deki Ağıl Yeri Belgeleri Hak Sahiplerine Dağıtıldı

Aydınköy’de 2005 yılında onaylanmış fakat oniki yıldır dağıtımları gerçekleştirilmeyen ağıl yeri belgeleri hak sahiplerine dağıtıldı.

Aydınköy'deki Ağıl Yeri Belgeleri Hak Sahiplerine Dağıtıldı
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Aydınköy’de 2005 yılında onaylanmış fakat oniki yıldır dağıtımları gerçekleştirilmeyen ağıl yeri belgeleri hak sahiplerine dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı’nda  düzenlenen törede belgeler hak sahiplerine verildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren törende yaptığı konuşmada, sorun haline gelmiş konuların çözümü için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti ve bu çalışmalar neticesinde sorunların çözüldüğünü görmenin kendilerii memnun ve motive ettiğini söyledi.

Evren, Aydınköy’deki ağıl sorununun da uzun zamandan beridir çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç da konuşmasında, Bakan Evren  ve İçişleri Bakanlığı personeline iradeli çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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