“CAM TAVANI KIRMA YÖNTEMİ OLARAK CİNSİYET KOTASI” PANELİ AB PROGRAM DESTEK OFİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ





Avrupa Komisyonu, “cam tavanı kırma yöntemi olarak cinsiyet kotası” konulu panel düzenledi.



AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da AB Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleşen panelde, “cinsiyet eşitliği, eşit ücret ve cinsiyet kotalarına ilişkin AB politikaları hakkında farkındalık ve kadınların siyaset ile ekonomide güçlendirilmesini sağlamak için cam tavanın etkilerinden nasıl kurtulabileceği” konuları irdelendi.



Kadınların ekonomiye katılımındaki gelişmeler konusunda da Avrupa’dan örnekler paylaşılarak, yerel uygulamalarla fırsatlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu’nun “2016-2019 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi” çerçevesinde 5 öncelikli alan belirlenmişti.