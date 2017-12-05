FLAŞ HABER

Erkek Cesedi Bulundu!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Aralık 2017 Salı 13:19

ATUN: “İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME MERKEZİ’NİN ÜLKEMİZDE TOPLANMASI ÖNEMLİ BİR GELİŞME “

ATUN: 'İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME MERKEZİ'NİN ÜLKEMİZDE TOPLANMASI ÖNEMLİ BİR GELİŞME '
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üyesi olduğu ve tüm toplantı ve etkinliklerine katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı kuruluşlardan biri olan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) “İİT Üye Ülkeleri’nde Ana İhracatçılar için İhracat Stratejileri” konulu toplantısının KKTC’de yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Atun, “İTT içinde kendi yerimizi güçlendiriyoruz. Bu toplantılara katılmak kadar bu toplantıların ülkemizde de yapılıyor olması son derece önemli” dedi.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre Atun, Girne’de bu sabah başlayan ve 7 Aralık’a kadar sürecek olan toplantıya katılmak amacıyla KKTC’de bulunan konuk heyet onuruna yemek verdi. Atun bu arada, konuk heyet başkanı, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. El Hassane Hzaine ile toplantının açılışı sonrası bir araya geldi. Atun, toplantının KKTC’de yapılması adına koyduğu katkılardan ötürü Hzaine’ye teşekkür etti.

Atun daha sonra, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall ile bir araya geldi. Bakan Atun, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Ülkemiz, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile işbirliği içerisinde daha önceki yıllarda (21 – 25 Nisan 2008 tarihleri arasındaki) “İhracat Denetimi ve Küçük ve Orta Boylu İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” konulu atölye çalışması ve 3 – 6 Mart 2014 tarihleri arasında “Küreselleşme Bağlamında İhracat Teşviki ve Yatırım Stratejileri” konulu çalıştaya da ev sahipliği yapmıştı.

Ülkemiz önümüzdeki dönemde de İslam İşbirliği Teşkilatı ile teşkilata bağlı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde teşkilatın çeşitli toplantı ve etkinliklerine evsahipliği yapmaya ve bu çerçevede gerek İslam İşbirliği Teşkilatı Sekretaryası gerekse üye ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye daha da güçlü bir şekilde devam edecektir.”

Girne’de bu sabah başlayan çalıştayın, son derece önemli olduğunu, küreselleşen dünyada Kıbrıs Türkü’nün de kendi yerini almak zorunda olduğunu kaydeden Atun, “Bu ve benzeri çalışmalarla bunun gerçekleştiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Geçen ay Meclis’te onaylanan Bankacılık Değişiklik Yasası ile Faizsiz Bankacılık Sistemi’nin KKTC’de de uygulanmasının mümkün hale geldiğini anlatan Atun, bu vesile ile İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerin de yeni fonlar dahilinde KKTC’ye yatırım yapmasının daha kolay hale geldiğini ifade etti. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva! Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva!
ÇAVUŞOĞLU: “TARIMSAL ÜRETİM VE TOPRAK ÇOK ÖNEMLİ” ÇAVUŞOĞLU: “TARIMSAL ÜRETİM VE TOPRAK ÇOK...
"ANASTASİADİS GERÇEKLERİ TERS YÜZ EDİYOR..." "ANASTASİADİS GERÇEKLERİ TERS YÜZ EDİYOR..."
Son dakika! Macaristan’a giden halk oyunları ekibi iltica etti! Son dakika! Macaristan’a giden halk oyunları ekibi...
Arıklı: En iddialı partiyiz... Arıklı: En iddialı partiyiz...
VERGİ CEZASI'NDA SON TARİH 12 ARALIK VERGİ CEZASI'NDA SON TARİH 12 ARALIK
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva!

Haberi Oku