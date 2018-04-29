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Ataoğlu:“KKTC'de Yatırım Maliyetleri Güneye Göre Daha Uygun“

KKTC İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 12. GAYRIMENKUL FUARI VE ARAP-TÜRK ZİRVESİ'NDE YER ALDI

Ataoğlu:“KKTC'de Yatırım Maliyetleri Güneye Göre Daha Uygun“

KKTC İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 12. GAYRIMENKUL FUARI VE ARAP-TÜRK ZİRVESİ'NDE YER ALDI

29 Nisan 2018 Pazar 11:27
Ataoğlu:“KKTC'de Yatırım Maliyetleri Güneye Göre Daha Uygun“

KKTC İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 12. GAYRIMENKUL FUARI VE ARAP-TÜRK ZİRVESİ'NDE YER ALDI

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU FUARDA BUGÜN DÜZENLENEN "KUZEY KIBRIS GÜNÜ"NDE KONUŞTU

"KKTC'DE YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE YERLİ VEYA YABANCI OLMALARINA BAKILMAKSIZIN TEŞVİK BELGESİ VERİLEREK BİRTAKIM YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANDIRIYORUZ"

KKTC'den 19 firmanın da katıldığı "12.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi" İstanbul'da yapılıyor. Fuara, bu amaçla dün akşam İstanbul'a giden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu, İstanbul Hilton Convention Center'da düzenlenen fuardaki stantları gezdi, bilgi aldı, görüşmeler yaptı. Ataoğlu'na temasları sırasında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuara, Türkiye ve KKTC yanında Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’tan sektör temsilcileri katılıyor.

ATAOĞLU KUZEY KIBRIS GÜNÜNDE KONUŞTU

Dün başlayan fuarda bugün "Kuzey Kıbrıs Günü" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hem ülke hakkında hem de yatırımcılara uygulanan teşviklerle ilgili bilgiler verdi.

Kıbrıs'ın coğrafi konumuyla ilgili bilgiler aktaran Ataoğlu, ülke nüfusunun 400 bin civarında seyrettiğini, 100 bin de üniversite öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Tarihi zenginlikleri fazla olan KKTC'yi yılda bir milyon turistin ziyaret ettiğini ifade eden Ataoğlu, tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü adanın bir turizm adası olduğunu vurguladı.

10 AY BOYUNCA GÜNEŞ BOL, 8 AY DENİZE GİRİLEBİLİR

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Ataoğlu, yılın 10 ayı güneşi bol adada 8 ay boyunca denize girilebildiğini belirterek dört mevsim spor ve turizm yapılabildiğini anlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki bankacılıkla ilgili bilgi de verdiği konuşmasında, bankacılık sisteminin gelişmiş olduğunu, uluslararası bankacılık kurallarına  uygun olarak her türlü işlemin dövizle yapılabildiğini söyledi.

21 TİCARİ BANKA, 7 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMİ

Ataoğlu, KKTC'de Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası'na ek olarak 21 ticari banka, 7 de uluslararası bankacılık birimi bulunduğunu bildirdi.

YERLİ VEYA YABANCI YATIRIMCILARA TEŞVİK BELGESİ

KKTC'de yatırım yapmak isteyenlere yerli veya yabancı olmalarına bakılmaksızın teşvik belgesi verilerek birtakım yatırım teşviklerinden yararlandırıldığını anlatan Bakan Ataoğlu, DPÖ'nün belirlediği kalkınmada öncelikli bölgelerde yatırım indirimi oranının mal oluş bedeli üzerinden yüzde 200; diğer bölgelerde ise yüzde 100 olduğunu anlattı.

Ataoğlu, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Geçitkale'nin kalkınmada öncelikli bölge olarak belirlendiğini kaydetti.

Teşvik  belgesi kapsamında ithal edilecek makinelere gümrük ve fon indirimi de uygulandığını belirten Fikri Ataoğlu, yerli veya ithal makine ve teçhizattan KDV alınmadığını bildirdi.

"KKTC'DE YATIRIM MALİYETLERİ GÜNEYE GÖRE DAHA UYGUN"

Bakan Ataoğlu, KKTC'de yapılacak yatırımın maliyetlerinin Güney Kıbrıs'a göre daha uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

Fikri Ataoğlu İstanbul'daki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece yurda dönecek.

Son Güncelleme: 29.04.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
AçıklamasıYatırımKktcAtaoğlu
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