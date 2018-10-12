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Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü

Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü

12 Ekim 2018 Cuma 09:45
Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü

ATAOĞLU: “AVCI TAM BİR KUZEY KIBRIS SEVDALISI... BAKANLIĞI DÖNEMİNDE KKTC’NİN HAKLARINI HER ALANDA SAVUNDU”

AVCI: “KKTC KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİN YANI SIRA SAĞLIK TURİZMİNE DE ÇOK UYGUN”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile görüştü.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan konuşan Ataoğlu, Avcı ile yaklaşık iki sene birlikte çalışma fırsatı bulduğunu ve bu süre içerisinde birçok iş birliği çalışması yaptıklarını kaydetti. 

Avcı’nın Kuzey Kıbrıs’a her zaman destek verdiğini ve özellikle yurt dışındaki temaslarında KKTC’nin haklarını her alanda savunduğunu söyleyen Ataoğlu, Avcı’nın tam bir Kuzey Kıbrıs sevdalısı olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) 27. Dönem Türk Grubu Başkanlığı’na seçilen Nabi Avcı’nın üye ülkeler arasındaki siyasî diyaloğu parlamenterler düzeyine başarı ile taşıyacağını söyleyerek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

AVCI: “GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK”

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise konuşmasında, Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

Bakan Ataoğlu ile bakanlık yaptığı dönemde çok samimi bir dostluk kurduklarını ve bu bağlamda güzel projelere imza attıklarını söyleyen Avcı, Ataoğlu’nun başarıların devam etmesini diledi.

KKTC’nin kültürel zenginliklerinin yanı sıra ülkenin sağlık turizmine de çok uygun olduğunu dile getiren Avcı, Kuzey Kıbrıs’ın hem coğrafi konumu itibarıyla hem de Avrupa ülkelerine oranla tedavi ücretlerinin uygun olduğunu, bu durumun ise yabancı hastalara cazip geldiğini belirtti.

Yeni dönemde TBMM’de Eskişehir Milletvekili olduğunu ve AGİT PA’nın başkanlığını üstlendiğini anlatan Avcı, katıldığı uluslararası konferanslar ve temaslarda Rumların KKTC’ye karşı her alanda ambargo uygulamaya çalıştığını, kendilerinin ise gereken cevabı her alanda verdiklerini söyledi. 

 

Son Güncelleme: 12.10.2018 14:18
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