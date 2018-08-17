banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.651
DOLAR
6.0586
STERLİN
7.7194
EURO
6.9132
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Son Dakika
BAKANLAR KURULUNDA ALINAN SON KARARLAR
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış
YANGINIDA TABANCA HIRSIZI ÇIKARMIŞ
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak
BİRA HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Son Dakika
BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI
banner282

Atakan: “Ağırdağ Radar İstasyonu’nda İhtiyaç Olmadığından Personel, Gerçekten İhtiyaç Duyulan Noktalara Kaydırıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı olmaması nedeniyle buradaki personelin, gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırıldığını belirtti.

Atakan: “Ağırdağ Radar İstasyonu’nda İhtiyaç Olmadığından Personel, Gerçekten İhtiyaç Duyulan Noktalara Kaydırıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı olmaması nedeniyle buradaki personelin, gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırıldığını belirtti.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:59
Atakan: “Ağırdağ Radar İstasyonu’nda İhtiyaç Olmadığından Personel, Gerçekten İhtiyaç Duyulan Noktalara Kaydırıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı olmaması nedeniyle buradaki personelin, gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırıldığını belirtti.
Atakan, yakın zamanda devletin diğer bakanlıkları içinde de, iş gücünü daha ekonomik ve daha verimli kullanmaya yönelik benzer çalışmaların uygulamaya konulacağını vurguladı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılında yedek istasyon olarak hizmete giren Ağırdağ Radar İstasyonu’na 2013 yılına kadar herhangi bir bekçi veya çalışan istihdamı yapılmadığını anımsatarak, “KTHY özelleştirmesi sonrası Sivil Havacılık Dairesi’ne kaydırılan arkadaşlarımızın bir bölümü için, biraz da fazla personel oluşması nedeniyle çok ihtiyaç olmamasına rağmen Ağırdağ Radar İstasyonu’nda bir ‘bekçilik’ pozisyonu, yani bir nevi ‘adama göre iş’, yaratılmıştır” dedi.
Bugün içinde bulunulan ekonomik ve yapısal şartlar nedeniyle yeni istihdam olanaklarının kısıtlı olması, eldeki iş gücünü daha verimli kullanmayı kaçınılmaz kıldığını ifade eden Atakan,  bundan dolayı özellikle vatandaşa hizmetin aksadığı noktalarda daha etkin hizmet verilebilme adına bir çalışma yapıp, herhangi bir fiziki hizmete gerek duyulmayan Ağırdağ Radar İstasyonu’nda yer alan personeli gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırma kararı aldıklarını söyledi.
Bu çerçevede yapılan çalışma sonucu oradaki personelin Sağlık Bakanlığı, Motorlu Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Birimi, Posta Dairesi, Mahkemeler, Orman Dairesi ve benzeri yerlere intikalinin sağlandığını dile getiren Atakan şöyle devam etti;
“Ağırdağ Radar İstasyonu ile ilgili alınan kararı KTHY çalışanlarına indirgemek ve Bakanlığımızın söz konusu çalışanlara karşı tavır aldığı iddiası gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, Bakanlığımız bünyesinde görevleri başında olan eski KTHY çalışanlarına da yapılan bir haksızlıktır. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden rahat bir şekilde çıkabilmesi ve özlenen refah düzeyine ulaşabilmesi için çok çalışmamız gerektiği, bizim ve devletimiz için çalışan bu arkadaşlarımızın ortak düşüncesidir. 
Şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı yoktur. Kameralar ve güvenlik sensörleriyle korunmakta olan tesiste teknik bir sorun yaşanması halinde anında müdahale edecek ekip de mevcuttur.  
Burada güvenlik personeli ihtiyacı doğması halinde süreç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı talebi ile Merkezi İhale Komisyonu tarafından bu alanda bir ihale açılması ve ilgili firmaların şartname çerçevesinde vereceği tekliflerin değerlendirilmesi şeklinde işleyecektir. 
Dolayısıyla ihtiyaç doğması halinde güvenlik hizmeti verecek olan firmanın seçimi Bakanlığımız tarafından değil, Merkezi İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.” 
 


banner288
Son Güncelleme: 17.08.2018 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Ağustos 2018 Cumartesi Gündemi
18 Ağustos 2018 Cumartesi Gündemi
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu’ndan Bir Dizi Ekonomik Tedbir.. Kira Sözleşmelerinde Kur Sabitlendi
Bakanlar Kurulu’ndan Bir Dizi Ekonomik Tedbir.. Kira Sözleşmelerinde Kur Sabitlendi
Akaryakıt desteği’nin yüzde 40’ı ödendi
Akaryakıt desteği’nin yüzde 40’ı ödendi
Kıbrıs Barmenler Kulübü, Ülke Turizmine Katkı Çabalarında Yeterli Destek Bulamadığını Açıkladı
Kıbrıs Barmenler Kulübü, Ülke Turizmine Katkı Çabalarında Yeterli Destek Bulamadığını Açıkladı
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı!
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı!
Güç-Sen'den Hükümete Uyarı...
Güç-Sen'den Hükümete Uyarı...
Belediyeler Ve Polisten Kurban Bayramı Nedeniyle Tedbirler...
Belediyeler Ve Polisten Kurban Bayramı Nedeniyle Tedbirler...
YMO'dan Jeoloji Öğretmenliği Kadrosunun Gereksiz Lanse Edilmesine Tepki
YMO'dan Jeoloji Öğretmenliği Kadrosunun Gereksiz Lanse Edilmesine Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim