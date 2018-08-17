Atakan: “Ağırdağ Radar İstasyonu’nda İhtiyaç Olmadığından Personel, Gerçekten İhtiyaç Duyulan Noktalara Kaydırıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı olmaması nedeniyle buradaki personelin, gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırıldığını belirtti.

Atakan, yakın zamanda devletin diğer bakanlıkları içinde de, iş gücünü daha ekonomik ve daha verimli kullanmaya yönelik benzer çalışmaların uygulamaya konulacağını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılında yedek istasyon olarak hizmete giren Ağırdağ Radar İstasyonu’na 2013 yılına kadar herhangi bir bekçi veya çalışan istihdamı yapılmadığını anımsatarak, “KTHY özelleştirmesi sonrası Sivil Havacılık Dairesi’ne kaydırılan arkadaşlarımızın bir bölümü için, biraz da fazla personel oluşması nedeniyle çok ihtiyaç olmamasına rağmen Ağırdağ Radar İstasyonu’nda bir ‘bekçilik’ pozisyonu, yani bir nevi ‘adama göre iş’, yaratılmıştır” dedi.

Bugün içinde bulunulan ekonomik ve yapısal şartlar nedeniyle yeni istihdam olanaklarının kısıtlı olması, eldeki iş gücünü daha verimli kullanmayı kaçınılmaz kıldığını ifade eden Atakan, bundan dolayı özellikle vatandaşa hizmetin aksadığı noktalarda daha etkin hizmet verilebilme adına bir çalışma yapıp, herhangi bir fiziki hizmete gerek duyulmayan Ağırdağ Radar İstasyonu’nda yer alan personeli gerçekten ihtiyaç duyulan noktalara kaydırma kararı aldıklarını söyledi.

Bu çerçevede yapılan çalışma sonucu oradaki personelin Sağlık Bakanlığı, Motorlu Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Birimi, Posta Dairesi, Mahkemeler, Orman Dairesi ve benzeri yerlere intikalinin sağlandığını dile getiren Atakan şöyle devam etti;

“Ağırdağ Radar İstasyonu ile ilgili alınan kararı KTHY çalışanlarına indirgemek ve Bakanlığımızın söz konusu çalışanlara karşı tavır aldığı iddiası gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, Bakanlığımız bünyesinde görevleri başında olan eski KTHY çalışanlarına da yapılan bir haksızlıktır. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden rahat bir şekilde çıkabilmesi ve özlenen refah düzeyine ulaşabilmesi için çok çalışmamız gerektiği, bizim ve devletimiz için çalışan bu arkadaşlarımızın ortak düşüncesidir.

Şu an Ağırdağ Radar İstasyonu’nda herhangi bir fiziki güvenlik ihtiyacı yoktur. Kameralar ve güvenlik sensörleriyle korunmakta olan tesiste teknik bir sorun yaşanması halinde anında müdahale edecek ekip de mevcuttur.

Burada güvenlik personeli ihtiyacı doğması halinde süreç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı talebi ile Merkezi İhale Komisyonu tarafından bu alanda bir ihale açılması ve ilgili firmaların şartname çerçevesinde vereceği tekliflerin değerlendirilmesi şeklinde işleyecektir.

Dolayısıyla ihtiyaç doğması halinde güvenlik hizmeti verecek olan firmanın seçimi Bakanlığımız tarafından değil, Merkezi İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.”

