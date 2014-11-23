ARTER: “ÖĞRETMENLERİN GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİREBİLMESİ MESLEKİ KOŞULLARIN VE ALTYAPININ GELİŞMESİYLE MÜMKÜN OLACAK”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, öğretmenlerin gelecek kuşakları yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesinin, mesleki koşulların ve altyapının geliştirilmesi ile mümkün olacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Arter Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu bilinciyle mesleklerini fedakârca yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Arter, öğretmenlik mesleğine yıllarını vermiş emekli öğretmenleri anmak, mesleğin toplumdaki saygınlığını artırmak ve mesleğe yeni başlamış öğretmenlere mesleğe bağlılıklarını sağlamak ve onlara en iyi çalışma ortamını sunmak gerektiğini de vurguladı.