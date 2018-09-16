"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...

1 Kasım 2016'da, Kıbrıs Gerçek Gazetesinde başlayan, ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' köşesi tekrardan, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü, Kıbrıs Manşet Gazetesinde başlıyor.

KKTC'nin en çarpıcı Manşet Gazetesi olan, Kıbrıs Manşet'de, yeni konsepti ve yeni yayını ile ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' adı altında başlayacak olan köşede, Kıbrıs'ta ki; Popüler, Tanınmış kişiler ve Renkli simaları merak eden kitleye tanıtılacak. Haftanın iki günü, yapılacak röportajlarla birlikte, sizlerle olacak.

Pazartesi günü (Yarın) başlayacak olan ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' köşemizin ilk konuğu, Ülkemizi ve kendini en iyi şekilde Türkiye müzik piyasasında temsil eden profesyonel sanatçı; Nihayet (Elibol) Wonderland olacak.

"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesinin, sosyal medya hesabı linki

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/