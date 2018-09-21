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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

21 Eylül 2018 Cuma 14:17
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Arda Gündüz

          İsim:  Arda       Soyisim: Gündüz       Doğum Tarihi:  1 Nisan       

  Yaşadığı Yer:   Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar     Ünvanı: Müzisyen           

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?

Yaşam ile ölüm arasındaki kısacık zamanı , insanca yaşayarak geçirmeye çalışan bir  canlıyım. Ha bir de şarkı söylüyorum...

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

 Hobim yok. Fobilerimin en başında yükseklik korkusu geliyor. Beni tanımlayacak tek özellik sanırım, din dil ırk ayırt etmeden bütün insanlara sarılmaya çalışan bir canlı oluşum. Yalansız, dolansız bir dünya hayal ettim hep. Çok şey hayal etmişim...

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Hayallerim yaşadıklarımdır. İnsan çok büyük hayaller kurmamalı diye düşünüyorum. Büyük hayaller aynı zamanda büyük hayal kırıklıkları demek oluyor çünkü. Hayat bizi bir şekilde olmamız gereken yere götürecektir zaten…

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Herhangi birinin en favori insanı olup olmadığımı bilmiyorum fakat eğer öyleysem bile insanlara olan sevgimden, ucu bucağı olmayan vicdanımdan olur olsa olsa bu favorilik hali.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah, siyah, siyah.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalanı sevmem, hatta tiksinirim yalandan. Lakin herkes gibi ben de yalan söylemişimdir hayatımda. Ama hiçbiri birini veya hayatını etkileyecek yalanlar olmadı, bundan eminim...

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

‘Dürüst ol , insanları sev’

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Charles Bukowski ( öldü ). Yaşayanlardan da Diego Armando Maradona. Sadece sohbet ederdim. Ciddi bir Maradona hayranıyım 

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Yaşadığım konumda herşeyin, her zerrenin kökten, toptan, külliyen değişmedi gerektiğine inanıyorum. Çökmüş bir sistemin tam ortasında yok olmamış taklidi yapıyoruz ve bu çok sıkıcı...

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey ihanetin her türlüsü. En çok takdir ettiğim şey ise yardım severlik...

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Kendi halinde, bezmiş, şarkıcı.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Sinemaya gitmeyi sevmiyorum. Evde izlediğim son film ‘Last train to Auschwitz’, şu an okumakta olduğum kitap ise ‘Ulysses’ James Joyce. (yıllar sonra tekrar okuyorum)

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Burcum Koç. İnanın burcumun özelliklerini bilmiyorum. Merak da etmiyorum…

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Yenicami - Galatasaray. Yenicami maçlarına fırsat buldukça gidiyorum az da olsa. Galatasarayı takip ediyorum…

15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Çok şirin ve çok güzel bir köşe. Armo’mun Başarılarının devamını dilerim...

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

Son Güncelleme: 21.09.2018 14:26
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