banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95727
ALTIN
237.691
DOLAR
6.0777
STERLİN
7.6996
EURO
6.9594
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
Bakanlar Kurulu toplanıyor
BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
Koruçam’da yangın
KORUÇAM’DA YANGIN 
banner282
Flaş Haber
Yağmurlu hava geliyor
Kapat

Arıklı: “TDP’yi dışlayın size destek verelim”

Arıklı: “TDP’yi dışlayın size destek verelim”

10 Ağustos 2018 Cuma 11:34
Arıklı: “TDP’yi dışlayın size destek verelim”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, hükümete yönelik “Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) koalisyondan dışlamaları" çağrısını yineleyerek, “YDP olarak size dışardan hiç bir karşılık beklemeksizin ihtiyacınız olan sayısal desteği verelim. Böylece her açıdan rahatlayın ve ülke sorunlarına yoğunlaşın” ifadelerini kullandı. 

Yazılı açıklama yapan Arıklı, hükümetin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile sıkıntı yaşadığını, TDP’nin yaptığı uygulamaların ilişkileri daha da gerginleştirdiğini iddia etti. 

Arıklı, ekonomik krizi hafifletmenin tek yolunun Anavatan Türkiye’nin desteğini alarak bir takım ekonomik önlemleri yürürlüğe koymak olduğunu söyleyerek, TDP’nin aldığı bazı kararlarla ikili ilişkileri dinamitlediğini savundu. 

banner288
Son Güncelleme: 10.08.2018 14:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
Girne Kurtuluş Caddesinde kanalizasyon çalışmaları…
Girne Kurtuluş Caddesinde kanalizasyon çalışmaları…
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu
Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 44. yıldönümü…
Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 44. yıldönümü…
Yağmurlu hava geliyor
Yağmurlu hava geliyor
Güzelyurt ilçesi zeytin ve harup hasadı tarihleri açıklandı
Güzelyurt ilçesi zeytin ve harup hasadı tarihleri açıklandı
BKP hükümeti halkı rahatlatıcı tedbirler almaya çağırdı
BKP hükümeti halkı rahatlatıcı tedbirler almaya çağırdı
Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında hayvan yetiştiricilerine tazminat ödeniyor
Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında hayvan yetiştiricilerine tazminat ödeniyor
Arter, Çamlıkspor yetkililerini kabul etti
Arter, Çamlıkspor yetkililerini kabul etti
Güngördü, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ulubay ile görüştü
Güngördü, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ulubay ile görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim