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Arıklı: “Mutlaka B Planına İhtiyaç Var…

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ARIKLI İLE GÖRÜŞTÜ

Arıklı: “Mutlaka B Planına İhtiyaç Var…

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ARIKLI İLE GÖRÜŞTÜ

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Arıklı: “Mutlaka B Planına İhtiyaç Var…

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ARIKLI İLE GÖRÜŞTÜ

“TANINMA DAHA SONRAKİ İŞ. AMBARGOLARIN KALDIRILMASINI KOLAY ŞEKİLDE SAĞLAYABİLİRİZ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin geleceğini çaresiz şekilde beklemek durumunda olmadığını kaydederek, “Müzakereler başlar ya da başlamaz, olumlu bir noktaya gelir ya da gelmez, bu ayrı bir konu. Biz KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte alternatifleri ortaya koyup, Kıbrıs Türk halkına yeni bir ufuk açmak zorundayız” dedi.

“Mutlaka B planına ihtiyaç var” şeklinde konuşan Arıklı, “Tanınma daha sonraki iştir. Ulaşımdaki, kültürde, spordaki ambargoların kaldırılmasını kolay şekilde sağlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti öncesinde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla değerlendirme toplantısı başlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Arıklı’ya YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ile YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu eşlik etti.

“HASSASİYETİMİZİ İLETTİK”

YDP Genel Başkanı Arıklı, Cumhurbaşkanının gelinen aşamayla ilgili kendilerine bilgi verdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanına şayet müzakereler başlayacaksa, egemenliğimizi ve eşitliğimizi zedeleyecek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandıracak herhangi bir anlaşmaya şiddetle karşı olduğumuzu, bu konudaki hassasiyetimizi, kırmızı çizgilerimizi ilettik” dedi.

“ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ…İNŞALLAH LUTE DA GÖRÜR”

Rum tarafındaki zihniyet değişmediği müddetçe Kıbrıs konusunda ileri adım atılamayacağını kaydeden Arıklı, “İnşallah Lute da Rum tarafında zihniyet değişikliği olmadığını görür ve yazacağı raporda Türk tarafının haklılığını ortaya koyar. Bunu ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“AMBARGOLARI KOLAY ŞEKİLDE KALDIRILMASINI SAĞLAYABİLİRİZ… TANINMA DAHA SONRAKİ İŞ”

YDP Genel Başkanı Arıklı şunları ekledi:
“Kıbrıs müzakereler başlar ya da başlamaz, olumlu bir noktaya gelir ya da gelmez, bu ayrı bir konu. Biz KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte alternatifleri ortaya koyup Kıbrıs Türk halkına yeni bir ufuk açmak zorundayız. Müzakereler tıkanırsa, Kıbrıs Türk geleceğini çaresiz şekilde beklemek durumunda değil. Mutlaka B planına ihtiyaç var, bunu ortaya koymak bizlerin, Kıbrıs Türk halkının yöneticilerinin görevidir. Dış dünyaya açılmak, bize yakın duran ülkelere kendimizi anlatmak, onların bize bir açılım yapmasını sağlamak durumundayız. Tanınma daha sonraki iştir. Ulaşımdaki, kültürde, spordaki ambargoların kaldırılmasını kolay şekilde sağlayabiliriz. Bunu geçmişte, bu işte deneyim sağlayan, tecrübesi olan birisi olarak söylüyorum. Biz bunları yapabiliriz”

“MARAŞ, HEM SİYASİ HEM DE EKONOMİK OLARAK BİZE KAZANIM SAĞLAYACAK”

Maronit açılımı konusunda da açıklamada bulunan YDP Genel Başkanı Arıklı şunları ekledi:
“Sayın Cumhurbaşkanına bir konuda daha rica bulunduk. Maronit açılımını destekliyoruz. Ama bu açılımla birlikte Maraş açılımını gündeme getirmemiz lazım. Maraş’ın Türk yönetiminde, Birleşmiş Milletler gözetiminde özerk bir statüde eski kullanıcılarının hizmete açılması konusunda bir açılımda bulunmamız gerek. Müktesep haklarımıza halel gelmeksizin... Bunun formüllerini detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanına da verebileceğimizi söyledik. Bu formülü uluslararası uzmanlarla, hukukçularla birlikte hazırladık. Maraş açılımı bize hem siyasi hem de ekonomik olarak kazanım sağlayacak.”

“AKINCI’YE MEKTUP DA VERDİK”

Arıklı, YDP olarak müzakerelerin yeniden başlaması halinde hassasiyet gösterdiği konularla ilgili Akıncı’ya bir de mektup verdiklerini de söyledi.


 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 20:31
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