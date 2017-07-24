Arıklı: “Maraş’ın Açılmasıyla Kktc Ekonomisine 2 Milyar Dolara Yakın Girdi Sağlanacak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk tarafının, “BM parametreleri bitmiştir” şeklindeki açıklamasının altını doldurması gerektiğini, bunun için ilk etapta acilen Kapalı Maraş’ı iskâna açmanın mecburiyet olduğunu savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk tarafının, “BM parametreleri bitmiştir” şeklindeki açıklamasının altını doldurması gerektiğini, bunun için ilk etapta acilen Kapalı Maraş’ı iskâna açmanın mecburiyet olduğunu savundu.

Arıklı, yazılı açıklamasında, BM Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yaptığı açıklamanın her iki tarafı da idare etmeye yönelik bir açıklama olduğu görüşünü ifade etti ve BM’nin görüşmeleri devam ettirme arzusunda olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Arıklı, Türk tarafının, “BM Parametreleri bitmiştir” şeklindeki açıklamasının altını doldurmak zorunda olduğunu, bunun için ilk etapta acilen Kapalı Maraş’ı iskâna açmanın adeta mecburiyet olduğunu savundu.

Hükümetin bu konudaki inisiyatif üstelenerek bir an evvel gerekli alt yapıyı oluşturmak zorunda olduğunu kaydeden Arıklı, 43 yıldır çürümeye terk edilmiş bu şehrin bu şekilde kalmasının kimseye bir faydası olmayacağını hatırlattı.

Arıklı, “Maraş, Vakıfların müktesep hakları baki kalmak kaydı ile Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde eski mal sahiplerinin iskânına açılmalıdır. Bunun için hak sahiplerine bir yıllık bir süre tanınmalı, bu sürenin sonunda başvuru yapılmayan gayrimenkuller şeffaf bir ihale ile satılmalı ve buradan gelecek gelir, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bütçesine aktarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın bu şartlarda iskâna açılmasının BM’nin kararlarına aykırı olmadığını kaydeden Arıklı, Maraş’ın iskâna açılmasıyla sadece tamirat için ekonomiye girecek paranın 2 milyar dolar olacağını iddia etti.

Sadece arazi değeri 100 milyar dolar olan Maraş’ta tamir edilmeyi bekleyen yaklaşık 4 bin 496 konut, 3 bin işyeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 43 resmi daire, 8 okul, 9 ibadet yeri, 24 sinema, 22 banka, ve 2 spor tesisi bulunduğunu kaydeden Arıklı, bunun yanı sıra Maraş’ta 10 bin yatak kapasitesine sahip, 45 otel, 60 apart otel 380 yarım inşaat bulunduğunu ifade etti.

“İLK İCRAATIMIZ MARAŞ’I AÇMAK OLACAK”

Arıklı, YDP’nin Maraş konusunda çok ciddi hazırlıklar yaptığını kaydederek, hükümetin bu konuda inisiyatif üstlenmez ve Maraş’ı iskana açmazsa YDP’nin iktidara geldiği an ilk icraatının Maraş’ı açmak olacağını da ekledi.