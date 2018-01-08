Arıklı: "Herşeye rağmen büyük bir başarı gösterdik"

Arıklı yazılı açıklamasında, “engellemelere, baskılara, sahte anketlerde barajın altında gösterilme gayretlerine, diğer partilerin özellikle YDP seçmeninden oy devşirme çabalarına rağmen”, YDP’nin % 7 oy alarak büyük bir başarı gösterdiğini ve Kıbrıs Türk siyasetinde varlığını ispatladığını kaydetti.

Arıklı, seçim kampanyası süresince yokluklara rağmen kapı kapı dolaşıp olağanüstü gayretle çalışarak YDP meşalesini Meclis’ e taşıyan başta tüm milletvekili adaylarına, emek ve desteklerini esirgemeyen gönüldaşlarına, parti teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, seslerinin halka duyurulmasını sağlayan basına ve iradesini YDP’ den yana koyan tüm seçmenlere teşekkür etti.