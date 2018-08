Arıcı: Türkiye var oldukça KKTC var olacak

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, artan döviz kurlarının KKTC’de eğitim gören TC uyruklu öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, ücretini döviz üzerinden alan okul, yurt ve ev sahiplerini, öğrencilerin KKTC’de varlığını daha sağlıklı sürdürebilmesi için Türk Lirası para birimine geçmeye davet etti.

Arıcı yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Hükümeti’nin bu kapsamda ilgili kişileri TL bazında alışveriş yapmaya teşvik edeceğini umduklarını ifade etti. Arıcı, “KKTC’de varlığını sürdüren ülkücü-milliyetçi gençler olarak TL üzerinden anlaşma yapacağını açıklayan veya bizimle iletişime geçen her duyarlı Kıbrıs Türk’ü soydaşımızın bütün desteğimizle yanında bulunacağımızı tüm açık yürekliliğimizle altını çizerek vurguluyoruz” dedi.

Arıcı açıklamasında şunları da ifade etti:

“Bilindiği gibi ülkemiz bir süredir Türk ve Türkiye düşmanları tarafından büyük bir ekonomik baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Türk Devleti bağımsızlık ve yüksek ülkülerinden taviz vermedikçe okyanus ötesinden gelen talimatlarla milletimizin sindirilmesi istenmektedir. İstiklal Marşı “Korkma!” diye başlayan bu aziz ve asil millet elbette yüzlerce yıllık şanlı mazisinden aldığı güç ve feraset ile istiklali etrafına sarılmaya çalışılan bu zinciri kıracak, kendisini türlü oyunlarla boyun eğdirmeye çalışan ABD ve onun maşası olan PKKlı ve FETÖcü hainlere sevinç çığlıkları attırmayacaktır. Ülkemizin, terör ve gayr-ı milli isteklerin karşısında sergilediği tavizsiz dik duruş sebebiyle Türk Lirası ne yazık ki değer kaybetmiş, yaşanan son gelişmeler ile Anavatanımız Türkiye’den öğrenim görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen vatandaşlarımız artan döviz kurları sebebiyle gerek okul harcı gerekse ev ve yurt kirasını ödemekte hiç şüphesiz ki zorlanacak hale gelmişlerdir. Bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kardeşlerimizi döviz ve onun kaderine terk etmek ahlaki ve insani olmayacaktır. Yıllardır üzerinde durduğumuz Türklük ve soydaşlık bilincinin en gerekli olduğu an bu an, milli beraberliğin tüm varlığıyla hissedilmesi gereken gün bu gündür. Şüphe yok ki Türkiye var oldukça KKTC var olacak, Ankara dik durdukça Lefkoşa’nın alnı ak olacaktır.”