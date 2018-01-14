Arabası Beyarmudu’nda Bulundu

Mağusa’da 2 Ocak tarihinde Şevki Zabitler’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler’den henüz ses yok

Mağusa'da 2 Ocak tarihinde mal varlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu iddiasıyla kardeşi Şevki Zabitler’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye teşebbüs eden ve Güney Kıbrıs’a kaçtığı öğrenilen Ulus Zabitler’den halen ses yok. “Adam öldürmeye teşebbüs” olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin Ulus Zabitler’e ait mavi renk Peugeot marka aracı geçtiğimiz günlerde Beyarmudu’nda toprak alanda terk edilmiş şekilde bulduğu öğrenildi.

Şevki Zabitler hastaneden çıktı

Abisi Ulus Zabitler tarafından öldürülmek kasti ile vurulan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Şevki Zabitler, tedavi gördüğü Mağusa Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şevki Zabitler’in olayla ilgili olarak polise ifade verdiği ve abisi Ulus Zabitler hakkında şikayetçi olduğu da elde edilen bilgiler arasında.