Araba Hurdaya Çıktı



Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün öğle satlerinde meydana gelen trafik kazası görenlerde şaşkınlık yaratırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, “Vizyon 2000” isimli işletme önünde meydana geldi. Yönetimindeki NS 835 plakalı araç ile Anıt Çemberi’nden Sulu Çember’e doğru seyretmekte olan Salim Badran, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Hüsnü Can’ın kullanımındaki HP 713 plakalı kamyona arka kısmında çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmazken Salim Badran’a ait araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.Diyalog