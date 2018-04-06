Apostolidis'in ölüm nedeni açıklandı...

APOSTOLİDİS’İN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI...“KÜNT TRAVMALARA BAĞLI KAFA KEMİKLERİ PARÇALI KIRIKLARI VE BEYİN KANAMASI”



Girne-Değirmenlik Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, yolun güney kısmındaki boş arazi içerisinde bulunan cesedin, 29 Mart’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen GKRY’de sakin Solomos Apostolidis’e ait olduğu kesinleşti.



Polis açıklamasına göre, sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ceset üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “Künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” olduğu tespit edildiği kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.