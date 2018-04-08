APOSTOLİDİS CİNAYETİ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ…
KKTC'de Solomos Apostolidis'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve Türkiye’de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan zanlı E.Ş. (22), geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Zanlı E.Ş, polis eşliğinde adliyeye girişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
E.Ş'nin, adliyedeki işlemlerin ardından KKTC yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
E.Ş, Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne dün teslim olmuştu.