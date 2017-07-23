Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Şöleni…

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Şöleni bugün Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ATAOĞLU: “HEDEF TEK TATİLDE İKİ ÜLKE ALTERNATİFİ SUNULMASI”



Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Şöleni bugün Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Acenteler, Üniversiteler, Ticaret Odası, Koop-Süt, Emlâkçılar Birliği’nin de stantlarıyla katılarak destek verdiği ve yerli ürünlerin sergilenip ikram edildiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Bakanlığın ülke turizmini tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Antalya’da düzenlenen ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı şölende, Otello Halk Dansları ekibi, Çağdaş Müzik Derneği, Anadolu Ateşi ve Grup Rötar dans ve müzik gösterisi sundu. Şölende ayrıca yerli ürünler de sergilenip ikram edilerek KKTC tanıtım broşürleri dağıtıldı.

“KIŞTA DA TATİLİN ADRESİ KUZEY KIBRIS...”

Türkiye’nin değişik illerinde Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, Antalya’da ilgili paydaşlarla yaptıkları temas ve görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta sadece yaz değil kış döneminde de turizm yapılabileceğini,bu yüzden yaz döneminde de tanıtım etkinliklerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

“ANTALYA’YA GETİRİLEN TURİSTLER KKTC’YE GETİRİLECEK...”

Ataoğlu, turizm tanıtım etkinliklerinin gördüğü yoğun ilgiden ötürü memnuniyetini dile getirerek, Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, turistlere tek tatilde iki ülke alternatifi sunulması konusunda çalışma başlatılması yönünde mutabakat sağlandığını söyledi.

Ataoğlu, “Antalya’ya getirilen turistlerin ülkemiz Kuzey Kıbrıs’a da özel deniz seferleri ve havayollarıyla gelebilmeleri için prensipte anlaştık. Umarım en kısa zamanda sektörün de toplantılardaki katkısı sürer ve başlatılan çalışmaların ürünlerini kısa zamanda alırız” diye konuştu.