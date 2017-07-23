FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2017 Pazar 13:29

Antalya’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Şöleni…

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Şöleni bugün Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Antalya'da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Şöleni…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ATAOĞLU: “HEDEF TEK TATİLDE İKİ ÜLKE ALTERNATİFİ SUNULMASI”

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Şöleni bugün Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Acenteler, Üniversiteler, Ticaret Odası, Koop-Süt, Emlâkçılar Birliği’nin de stantlarıyla katılarak destek verdiği ve yerli ürünlerin sergilenip ikram edildiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Bakanlığın ülke turizmini tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Antalya’da düzenlenen ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı şölende, Otello Halk Dansları ekibi, Çağdaş Müzik Derneği, Anadolu Ateşi ve Grup Rötar dans ve müzik gösterisi sundu. Şölende ayrıca yerli ürünler de sergilenip ikram edilerek KKTC tanıtım broşürleri dağıtıldı.

“KIŞTA DA TATİLİN ADRESİ KUZEY KIBRIS...”

Türkiye’nin değişik illerinde Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, Antalya’da ilgili paydaşlarla yaptıkları temas ve görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta sadece yaz değil kış döneminde de turizm yapılabileceğini,bu yüzden yaz döneminde de tanıtım etkinliklerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

“ANTALYA’YA GETİRİLEN TURİSTLER KKTC’YE GETİRİLECEK...”

Ataoğlu, turizm tanıtım etkinliklerinin gördüğü yoğun ilgiden ötürü memnuniyetini dile getirerek, Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, turistlere tek tatilde iki ülke alternatifi sunulması konusunda çalışma başlatılması yönünde mutabakat sağlandığını söyledi.

Ataoğlu, “Antalya’ya getirilen turistlerin ülkemiz Kuzey Kıbrıs’a da özel deniz seferleri ve havayollarıyla gelebilmeleri için prensipte anlaştık. Umarım en kısa zamanda sektörün de toplantılardaki katkısı sürer ve başlatılan çalışmaların ürünlerini kısa zamanda alırız” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-Bir Kırgızistan’da Kardeş Altay Halkları Forumu’na Katıldı Türk-Bir Kırgızistan’da Kardeş Altay Halkları...
Ciklos Mevkiinde Elektrik Çalışması… Ciklos Mevkiinde Elektrik Çalışması…
Girne Belediyesi’nden Şampiyon Ozanköy’e Katkı Girne Belediyesi’nden Şampiyon Ozanköy’e Katkı
Soyguna 2 Tutuklama Soyguna 2 Tutuklama
Karaman Bölgesinde Köprü Genişletme Ve Su İshale Hattı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı Karaman Bölgesinde Köprü Genişletme Ve Su İshale...
Ölümlü Kazayla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı Ölümlü Kazayla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Türk-Bir Kırgızistan’da Kardeş Altay Halkları...

Haberi Oku