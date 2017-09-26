Annesinin Terk Ettiği Engelli Bebek Yardım Bekliyor!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan dram duyarlı bir vatandaşın internette paylaşımı sonrasında gün yüzüne çıktı...

Adı Judi. Henüz 8 buçuk aylık küçücük bir bebek. Annesi tarafından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaderine terk edilmiş engelli bir bebek.

Doktorlar hemşireler, hastane çalışanları, hasta yakınlarının sahip çıktığı minik Judi’nin dramı duyarlı bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin çocuk servisinde bakıldığı belirtilen ve ‘Lütfen duyarlı olalım’ denilen paylaşımda engelli ve yaşadıklarından habersiz yaşama tutunmaya çalışan Judi’nin bebek bezi, mama, kıyafet, özellikle de sesli oyuncaklara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Annesinin nerede olduğunu kimsenin bilmediği Judi en başta sevgi ve şefkate, ona kucak açacak duyarlı insanlara ihtiyaç duyuyor.

Engelleriyle mücadele eden ve yaşadıklarından habersiz hayata tutunmaya çalışan minik bebek Judi’ye yardım etmek isteyen vataşlar için acil ihtiyaçları ise şu şekilde sıralanıyor;