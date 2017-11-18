ANAYOLDA DEHŞET SAÇTILAR!

Aşırı alkol tesiri altında araç kullanarak aynı istikamette seyreden aracın önünü kesen ve araçlarında bulunan muşka ile iki kişinin yüzüne vuran Mehmet Uçar ve Azizcan Bakıroğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Girne Naci Talat Caddesi üzerinde önceki gece alkol tesiri altında araç kullanarak, yolda başka bir aracın önünü kesen ve terör estiren LJ 009 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Mehmet Uçar ve 23 yaşındaki Azizcan Bakıroğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Lapta istikametine doğru seyreden NS 755 plakalı araç sürücüsü A.T. ve arabada yolcu olarak bulunan M.T.’nin önünü kesen Mehmet Uçar ve Azizcan Bakıroğlu, araçlarından çıkardıkları muşka ile A.T.’nin kafasına, M.T.’nin ise yüzüne vurarak dişinin kırılmasına neden olmuşlardı.

Saldırganların aracında ise biri 19 cm diğeri 15 cm uzunluğunda iki adet bıçak bulan polis, olayda kullanılan muşkayı bulamadı.

Uçar ve Bakıroğlu aleyhinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dün olarak zanlılar yeniden teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, 100’er bin TL şahsi ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Anayolda dehşet saçmışlardı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk”, “Tecavüzkâr alet taşıma” ve “İthali lisan” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, olayın Girne Naci Talat Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, zanlı Mehmet Uçar’ın 170 promil alkol tesiri altında araç kullandığı esnada yanında yolcu olarak bulunan Aziz Bakıroğlu ile birlikte kendileri ile aynı istikamette seyreden NS 755 plakalı araç sürücüsü A.T.’nin önünü keserek olay çıkardıklarını kaydetti.

Yavuz, zanlıların araçta aldıkları muşka ile önce A.T.’nin kafasına, daha sonra araçta yolcu olarak bulunan M.T.’nin yüzüne vurarak ön dişini kırdıklarını belirtti.

Muşka henüz bulunmadı

Olayı yoldan geçenlerin ayırdığını ve polise haber verildiğini kaydeden Yavuz, zanlıların olay yerinde suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Zanlı Mehmet Uçar’ın kullanımındaki LJ 009 plakalı araçta arama yapıldığını kaydeden polis, araçta sağ ön yolcu kapısı cebinde, bir adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 19 cm bıçak, bir adet ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 15 cm bıçakların emare olarak alındığını söyledi.