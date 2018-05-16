Altınova İle Ağıllar Köylerine Yarın Yaklaşık 8 Saat Elektrik verilemeyecek...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne yarın 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Son Güncelleme: 16.05.2018 16:19
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne yarın 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne yarın 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.