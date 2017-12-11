ALTINBAŞ VE MELEMEZ'İN ÖLÜM NEDENİ "KALP YETMEZLİĞİ"

Düzova köyü yakınlarında yolcu olarak bulunduğu araçta fenalaşarak cumartesi günü yaşamını yitiren 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.



Öte yandan Girne’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 47 yaşındaki Murat Melemez’in (E-47) ise, otopsisinde ölüm sebebinin “Aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildiği belirtildi.

Diğer polisiye haberler…

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



B.B.P.’nin (E-34), Ercan Havalimanından dün çıkış yaptığı sırada, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 21 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmediği tespit edildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP



Gazimağusa’da dün B.B. (E-37), Ağıllar Bölgesi mevkiinde Y.G.’ye (E-53) ait ağıl içerisinde, aralarında çıkan tartışma neticesinde Y.G. ve Yyldz Amanova’yı ciddi şekilde darp edip, Amanova’nın burnunun kırılmasına sebep oldu.



Ardından Y.G. (E- 53), F.G.(E-28) ve M.G.(E-25), Y.G.’yi darp ettiği gerekçesiyle B.B.’yi (E-37) ciddi şekilde darp ederek el bileğinin kırılmasına sebep oldular.



Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



DİKMEN VE GÜZELYURT’TA KANUNSUZ AVLANMA



Aşağı Dikmen’de sürekli av koruma bölgesi içerisinde dün, kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen H.K.’nin (E-38) tasarrufunda bulunan av tüfeği, 31 canlı av tüfeği fişengi, 2 patlamış av tüfeği fişengi ile bir yeni öldürülmüş tavşan emare olarak alındı.



H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.



Öte yandan Güzelyurt’ta M.K.’nin (E-41), kardeşi adına kayıtlı av tüfeği ile dün “Dallas Bölgesi” diye bilinen ava kapalı bölgede avlanma ruhsatı olmaksızın kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, tasarrufunda bulunan av tüfeği ve üç canlı av tüfeği fişengi emare olarak alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

