Alkollü Araç Sürücü Kaza Yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamda, kaza, bugün saat 19:30 sıralarında, Girne -Değirmenlik Anayolu 5-6 km’leri arasında, Mert Tekin, yönetimindeki HP 665 plakalı salon araç ile 154 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak reklam panosuna çarpması sonucu meydana geldi.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mert Tekin, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.Soruşturma devam ediyor.

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