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04 Aralık 2017 Pazartesi 12:59

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, KIZILAY DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, KIZILAY DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ
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KKTC Alevi Kültür Merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Alevi Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, kan bağış kampanyası, Cihangir kavşağında bulunan ve inşaatı süren Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapıldı.
Dernek yetkilileri, belirli peridotlarda kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini Gazimağusa ve Lefke’deki şubelerin de bu organizasyonlarda yer alacağını kaydetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileri de organizasyon sırasında kan bağışı hakkında bilgi verdi. 
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