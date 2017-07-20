Alaminyo Şehitleri Yarın Anılıyor

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Alaminyo Şehitleri yarın Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, şiir okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın konuşmasının ardından tamamlanacak.

ERSAN MESAJ YAYIMLADI

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, vatan topraklarının kurtarılması için, Alaminyo köyünde kahramanca savaşıp şehit olanları andı.

Ersan, Alaminyo şehitleri için yayımladığı mesajda 12 Ağustos 1967’de, 5 ve 20 Temmuz 1974 yılında da verilen 15 kahraman şehidi saygı ile andıklarını belirterek, mesajında “İçimizdeki vatan sevgisinin ve Türklük ateşinin hiçbir zaman sönmeyeceğini bir kez daha yineleriz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.