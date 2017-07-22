Alaminyo Köyü Şehitleri Törenle Anıldı

Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu törenle anıldı.

DEĞİRMENLİK BELEDİYE BAŞKANI IŞISAL, ANMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASINDA RUMLARA ÇAĞRI YAPTI: “GELİNİZ ADAMIZI BARIŞ ADASI YAPALIM”

Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu törenle anıldı.

1974 Barış Harekâtı sırasında, Geçitkale Bölüğü Alaminyo Takımı’nda görev yaparken şehit düşenler ve diğer 5 Alaminyolu için, Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde dün saat 19.30’da anma töreni düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Kurmay Albay Hakan Harput, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 1. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Albay İlker Ertuğrul, bazı milletvekilleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, muharip dernek, siyasi parti ve kurum- kuruluş temsilcileri ile bölge halkı katıldı.

Çelenklerin, protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. 2 öğrenci günle ilgili şiir okudu. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

IŞISAL: “ALAMİNYO’DA YAŞANANLAR KIBRIS TARİHİNDE KARA BİR LEKE”

Değirmenlik Belediye Başkanı Işısal, Alaminyo köyünde yaşananların Kıbrıs tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının canı pahasına yıllarca Rumlara direndiğini, 20 Temmuz 1974’te adaya gelen Mehmetçikle de omuz omuza mücadeleye devam ettiğini kaydeden Işısal, 43 yıldır adada kan akmadığını söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen Işısal, müzakerelerin bu günlerde tıkandığını kaydederek, Rumlara seslendi. Osman Işısal, "Geliniz adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım. Savaşların olmadığı, huzur, refah içinde yaşamanın yollarını birlikte arayalım” dedi.