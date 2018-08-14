GAÜ KURUCU REKTÖRÜ SERHAT AKPINAR: “ ORTAK AKIL; TÜRK LİRASI”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Merkez Bankası ile diğer bankalara, Vakıflar İdaresi, ve özellikle ev sahiplerine çağrıda bulunarak, ‘Türk Lirası’ ile ödeme ve ödenme talebini yineledi. Akpınar; devletin tüm gücü ve yardımları ile ‘neler yapılabileceği’ sorusuna karşın da “ortak akılı” bir kez daha önerdi.

Kurucu Rektör Akpınar; Eğitim ücretlerini ‘Türk Lirası’na sabitleme kararlarındaki gibi: Bundan sonra da, GAÜ’nün “üzerine düşeni” tereddütsüz yapacağından “hiç kimsenin kuşkusu olmamasını” vurgulayarak, toplumlarının ‘göz önü’nde atacakları şeffaf adımlara bir başlangıç olarak ta; üniversitenin hizmet alımında, yabancı para birimi ile artık ödeme yapmayacağını, esnek kura karşı sabitlenmiş ‘Türk Lirası’nı işleme sokacaklarını geçtiğimiz gün sosyal hesaplarından duyurmuştu.

“ORTAK AKIL İLE HIZLI HAREKET EDELİM. “

Akpınar, bugün de; yine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda; Özellikle, banakacılık hizmet ve işlemlerindeki, döviz borçlularının düştüğü zor durumun altını çizerek; acilen toplumsal uzlaşı ve ortak akıla gereksinim duyulduğunu, bu ve benzeri girişimleri bünyelerinden yönlendirmeye hazır olduklarını da kaydetti. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, paylaşımlarında; soruna kayıtsız görünen kesimlere yönelik olarak ta “ Böyle bir zamanda; ortak akıl ile davranmayacaksak, peki ne zaman davranmayı düşünüyorsunuz? Bedeli, yine ortak ve ağır ödediğimiz zaman mı?” eleştirel ifadesi ile zaman kaybedildiği konusundaki endişelerini dile getirdi.



