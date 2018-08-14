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AKPINAR: “ ORTAK AKIL; TÜRK LİRASI”

AKPINAR: “ ORTAK AKIL; TÜRK LİRASI”

14 Ağustos 2018 Salı 22:55
AKPINAR: “ ORTAK AKIL; TÜRK LİRASI”

GAÜ KURUCU REKTÖRÜ SERHAT AKPINAR: “ ORTAK AKIL;  TÜRK LİRASI”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar;  Merkez Bankası ile diğer bankalara, Vakıflar İdaresi, ve özellikle ev sahiplerine çağrıda bulunarak, ‘Türk Lirası’ ile ödeme ve ödenme talebini yineledi. Akpınar; devletin tüm gücü ve yardımları  ile ‘neler yapılabileceği’ sorusuna karşın da “ortak akılı” bir kez daha  önerdi.

Kurucu Rektör Akpınar; Eğitim ücretlerini ‘Türk Lirası’na sabitleme kararlarındaki gibi: Bundan sonra da, GAÜ’nün  “üzerine düşeni” tereddütsüz yapacağından “hiç kimsenin kuşkusu olmamasını” vurgulayarak, toplumlarının ‘göz önü’nde atacakları şeffaf adımlara bir başlangıç olarak ta; üniversitenin hizmet alımında, yabancı para birimi ile artık ödeme yapmayacağını, esnek kura karşı sabitlenmiş ‘Türk Lirası’nı işleme sokacaklarını  geçtiğimiz gün sosyal hesaplarından duyurmuştu.

“ORTAK AKIL İLE HIZLI HAREKET EDELİM. “

Akpınar, bugün de; yine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda; Özellikle, banakacılık hizmet ve işlemlerindeki, döviz borçlularının düştüğü zor durumun altını çizerek;  acilen toplumsal uzlaşı ve ortak akıla gereksinim duyulduğunu, bu ve benzeri girişimleri bünyelerinden yönlendirmeye hazır olduklarını da kaydetti. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, paylaşımlarında; soruna kayıtsız görünen kesimlere yönelik olarak ta “ Böyle bir zamanda; ortak akıl ile davranmayacaksak, peki ne zaman davranmayı düşünüyorsunuz?  Bedeli, yine ortak ve ağır  ödediğimiz zaman mı?” eleştirel ifadesi  ile zaman kaybedildiği konusundaki endişelerini dile getirdi.


 

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