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Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı. 

Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı. 

20 Temmuz 2018 Cuma 18:04
Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı. 
GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar mesajında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı. 
Akpınar mesajında, Kıbrıs Barış harekâtında kendilerini Kıbrıs Türkeri’nin varoluş ve özgürlüğü için feda eden mücahitleri, aziz şehitleri, kahraman gazileri minnetle andığını söyledi. 
SAVAŞAN
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da, 20 Temmuz’un, Kıbrıs’ta bir savaşın başlangıcı değil, zulmü sona erdiren, Kıbrıs Türkleri ve Rumlarına barış getiren tarihi bir adım olduğunu söyledi. 
Savaşan, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak, Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkına özgürlük getirdiği bu bağımsızlık gününde, halkın dün olduğu gibi, bu gün de barışçıl tutum içinde olduğunun bütün dünyaya hep birlikte hatırlatılması gerektiğini vurguladı. 
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 21:32
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