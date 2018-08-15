AKPINAR EĞİTİM VAKFI'NDAN; İLK 50 ÖĞRENCİYE, İNGİLTERE'DE YÜZDE 100 HAZIRLIK BURSU

Ülkemizin ihtiyacı bulunan nitelikli insan yetiştirilmesi amacı doğrultusunda; maddi imkânları kısıtlı, başarılı öğrenciler için faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi'nin en önemli sosyal teşebbüslerinden biri olan 'Akpınar Eğitim Vakfı' almış olduğu bir karar doğrultusunda; Başvurusunu tamamlamış, ilk 50 öğrenciye yüzde 100 oranında GAÜ Canterbury (İngiltere) Kampüsü'nde,' Hazırlık Eğitim Bursu' verecek.

Akpınar Eğitim Vakfı tarafından yapılan ilgili açıklama; Üniversitenin resmi web sayfası aracılığıyla duyuruldu. Açıklamada; "Eğitim ve öğretim kavramsal olarak; bilimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel ihtiyaçların karşılanması için 'insani değerlere' ana yöneliş olduğu kadar, aynı zamanda da temel bir haktır. Amacımız; Başarılı, ancak maddi imkanları kısıtlı gençlerimize imkanlar ölçüsünde bilimsel, sosyal kültürel hizmetlerde bulunabilmek ve eğitim haklarını korumaktır. Böylece; akılcı, çağdaş ve elbette bağımsız düşünen, bireylerin gelişmesine destek olabilmektir." ifadeleri yer aldı.