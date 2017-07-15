AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde mesaj yayımladı.Akpınar yayımlamış olduğu mesajından şunları söyledi;Şahsım ve Kurucusu olduğum 'Üniversitem' adına.,15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan, kabul edilemez alçak kalkışma girişimini bir kez daha kınıyor, şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum.Ülkelerimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır.Konunun esası, Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak; Ulusumuzun, "Cumhuriyet"e yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. "15 Temmuz "Türk Milletinin tüm Dünya'ya verdiği en güzel Yanıttır.Serhat AKPINARGirne Amerikan ÜniversitesiKurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı