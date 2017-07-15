Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:48

AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI

AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Akpınar yayımlamış olduğu mesajından şunları söyledi;

Şahsım ve Kurucusu olduğum 'Üniversitem' adına.,

15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan, kabul edilemez alçak kalkışma girişimini bir kez daha kınıyor, şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum.

Ülkelerimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır.

Konunun esası, Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak; Ulusumuzun, "Cumhuriyet"e yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. "15 Temmuz "Türk Milletinin tüm Dünya'ya verdiği en güzel Yanıttır.



Serhat AKPINAR

Girne Amerikan Üniversitesi

Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni Okul Projesini Görüştü Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni...
Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay’a Ziyaret Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay’a...
YOLCULAR PERİŞAN OLDU! YOLCULAR PERİŞAN OLDU!
Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” Düzenledi (1) Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Lefkoşa’da “15...
Harmancı, Başkentin İhtiyaçları Doğrultusunda Gerekli Adımları Atmaktan Çekinmeyeceklerini Söyledi Harmancı, Başkentin İhtiyaçları Doğrultusunda...
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Andı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz Şehitlerini...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak...

Haberi Oku