AKINCI YURDA DÖNDÜ

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER SALONU’NDA DÜN AKŞAM KKTC’NİN KURULUŞU KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KONSER VERİLDİAKINCI: “EKONOMİK GELİŞMENİN EN ÖNEMLİSİ KÜLTÜREL BOYUTTUR”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sabah gittiği Ankara’dan yurda döndü.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesindeki ortak konserini izlemek üzere Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Akıncı’yı dönüşünde Ercan Havaalanı’nda Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı karşıladı.AKINCI: “...EN ÖNEMLİSİ KÜLTÜREL BOYUT”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Senfoni Orkestrası ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dün gece Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda verdiği ortak konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.Konser öncesi bir konuşma yapan Akıncı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da olmanın her zaman kendilerine heyecan verdiğini söyleyerek, aynı heyecanı aynı duyguyu yaşadığını ifade etti.” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. yılını coşkuyla kutladık. Ankara’dan misafirlerimiz vardı. Onlarla birlikte bu coşkuyu paylaştık. Bu coşkuyu bugün Ankara’ya taşıyoruz. Böylesi güzel bir etkinlikte Cumhuriyetimizin 34. yılını hep birlikte kutluyoruz” diyen Akıncı şöyle devam etti:“Toplumların gelişmesi kalkınması genellikle ekonomik verilere dayalı olarak izah edilmeye çalışılır. Denir ki bu yılki ihracat rakamımız şuraya ulaştı, milli gelirimiz şöyle arttı, kişi başına düşen ulusal gelir şu seviyeler ulaştı, dış ticaret açığı şöyle oldu böyle oldu. Şu kadar kilometre yol yaptık, bütün bunlar elbette çok önemli ama bir boyut daha var ki o olmadan o kalkınma tamamlanmış sayılmaz, o toplumsal gelişme tamamlanmış sayılmaz. O da ekonomik, sosyal, siyasal gelişmenin yanındaki belki de en önemlisi kültürel boyuttur. ”“ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞIM ŞEREF...”Yıllar önce Lefkoşa’da Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucu Belediye Başkanı sıfatını taşımayı her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Akıncı, ” Gelecekte Cumhurbaşkanlığım anılırken bir şeyle anılırsam ondan mutluluk duyacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bu noktalara gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dır desinler bu benim için ömür boyu taşıyacağım bir şeref olacaktır.” ifadelerini kullandı.KONSERKonuşmaların ardından başlayan konserde ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın ”Kıbrıs Orkestrası Süiti ” eseri seslendirildi. Ardından, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İkinci Şefi Cem’i Can Deliorman yönetiminde Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosu Emre Elivar tarafından yorumlandı.Konserin ikinci bölümünde, iki orkestra Edward Elgar’ın ” Güneyde ” ve ” Üç Bavyera Dansı ” eserlerini seslendirdiler.