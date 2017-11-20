Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:29

AKINCI YARIN LONDRA’YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere yarın Londra’ya gidiyor.

AKINCI YARIN LONDRA'YA GİDİYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere yarın Londra’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’nın Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda bir konuşma yapması da bekleniyor. Söz konusu toplantı, Çarşamba günü gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Perşembe günü ise, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleri ile ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku