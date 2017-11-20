AKINCI YARIN LONDRA’YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere yarın Londra’ya gidiyor.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’nın Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda bir konuşma yapması da bekleniyor. Söz konusu toplantı, Çarşamba günü gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, Perşembe günü ise, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleri ile ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı konferansta bir araya gelecek.