AKINCI TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09. 00’da başlayan tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, komutanlar, bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş dernek temsilcileri bazı yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09. 00’da başlayan tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, komutanlar, bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş dernek temsilcileri bazı yetkililer ve vatandaşlar katıldı.