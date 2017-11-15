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15 Kasım 2017 Çarşamba 08:16

AKINCI TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

AKINCI TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09. 00’da başlayan tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, komutanlar, bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş dernek temsilcileri bazı yetkililer ve vatandaşlar katıldı. 
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