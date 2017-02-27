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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:51

AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK YANLIŞ.. AKLISELİMİN GALİP GELMESİNİ BEKLİYORUZ”

AKINCI: 'MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK YANLIŞ.. AKLISELİMİN GALİP GELMESİNİ BEKLİYORUZ”
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AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK YANLIŞ.. AKLISELİMİN GALİP GELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere masası çöktü, dağıldı demenin yanlış olduğu, şu anda aklıselimin galip gelmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta yapılacak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere bugün saat 16.05’te adadan ayrıldı.

Akıncı, adadan ayrılman önce Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
 Rum liderliğinden son günlerde yapılan açıklanmalarda Kıbrıs Türk tarafının küçümsendiğine işaret eden Akıncı, “Ne kadar yaratıcı adımlar attığımızı, Türk tarafının yeri geldiğinde gerekli inisiyatifi aldığını gördüler. BM de bunu kabul ediyor ama Rum tarafı yine bütün meseleyi Türkiye’ye dayandırıyor” dedi.

“Müzakere masası çöktü, dağıldı demek yanlış olur, şu anda aklıselimin galip gelmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunan Akıncı, “Türk tarafı müzakerelere dönmek için Türkiye’deki Anayasa referandumu bekliyor açıklamaları doğru değil… Enosis plesibitinin okullarda anılması kararının düzeltilmesini istemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Pakistan ziyaretinde, eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Ercan Havaalanı’nda Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Güvenlik Kuvveleri Komutan Yardımcısı (GKK) Tuğgeneral Cemal Volkan ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 3 Mart Cuma günü adaya dönmesi bekleniyor.

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