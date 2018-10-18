Akıncı ile Anastasiadis 26 Ekim'de görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastadiafis 26 Ekim Cuma sabahı saat 10.00'da ara bölgede buluşuyor.



BM Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapacak.



Görüsme, BM Misyon Şefi'nin ikametgahında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçişlere hazır olan Derinya -Aplıç kapılarının açılış tarihlerini belirleyerek duyurmak ve Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için Rum liderle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 15 Ekim'de Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunun açıklanması ardından görüşmek istediği yönündeki çağrısına Anastadiadis olumlu cevap vermişti.