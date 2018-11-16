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Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”

Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”

16 Kasım 2018 Cuma 15:30
Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MURATAĞA, SANDALLAR ŞEHİTLİK ORMANINA FİDAN DİKTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun, Muratağa, Sandallar Şehitlik Ormanı’nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik şehitlerin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ile başladı, ardından şehitlik anıtına çiçek bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, fidan dikiminden önce yaptığı konuşmada, kayıp kişilerin kimliklendirilmesi çalışmalarını kendisinin de yakından takip ettiğini, kimliklendirilen şehitlerin defin işlemi sırasında şehit yakınlarının ikinci kez acılı süreçten geçtiğini söyledi.

Böyle acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunan Akıncı, “Ne biz yaşayalım, ne diğer toplum, ne de başkaları, ne de dünya üstünde insanlık bu acıları yaşamasın. Bu dünyaya geldik, güzel bir geleceği insanlık olarak din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz. Gençlerimize daha iyi, daha güzel bir gelecek yaratabilmeliyiz” dedi.

Güzel başlangıçlar yapıldığını ve devamını getirmede zaman zaman aynı başarının gösterilemediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, dikilen fidanların bakımın ve kontrolünün yapılması ve şehitlere yakışır bir ormanlık haline gelmesinin sağlanması gerektiğini, bu anlamda bu inisiyatifi üstlenen Lions Federasyonu’na görev düştüğünü kaydetti.

MERAL AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da, “Biz bugün, bu cansız bedenlere, zaman zaman kemikleri bulunup da buraya gömülenlere, ekeceğimiz ağaçlarla bu topraklarda var olacağımızı ve onları bu ağaçların; canlıların ruhlarıyla birleştireceğimizin bir açılışını yapıyoruz. O nedenle, biz can almıyoruz, topraklarımıza can katıyoruz” dedi.

Lions Kulüpleri Federasyonu adına yapılan konuşmalarda, fidan dikimi etkinliğe katkısı ve katılımından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya teşekkür edildi.

Konuşmaların ardında, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, şehitlik ormanının oluşturulması için, şehitliğin olduğu bölüme, sembolik olarak zeytin fidanı dikerek, can suyu verdi. Şehitliğin yanına 500 fidan dikilmesi hedefleniyor.

ARTER

Bu arada Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Arter konuşmasında, Sandallar ve Muratağa köylülerinin yürekleri yakan bir katliamla öldürülmelerinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen acının halen yüreklerinde olduğunu, fidanların şehitlerin anısına dikildiğini belirtti.

Arter, ekilen fidanların bakım ve sulamasını da yapacaklarını ifade etti.

 

Son Güncelleme: 16.11.2018 18:41
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