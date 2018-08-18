Akıncı: “Çevre Konusunda Yüzleşmenin Zamanı Çoktan Gelip Geçti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevre konusunda yüzleşmenin zamanını çoktan gelip geçtiğini kaydetti ve “Çevremizi acımasızca kirletiyoruz. Kendi kendimize en büyük kötülüğü yapıyoruz” dedi.



El ele vererek ülke insanının kendi evi ve bahçesini koruduğu ve temiz tuttuğu gibi kamusal alanların da korunması ve temiz tutulması için el birliği ile çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Akıncı, kamusal alanların da ülke insanına ait olduğu bilincinin gelişmesi gerektiğini söyledi.



Akıncı, “Nasıl ki mutfağımızı, bahçemizi, odalarımızı temiz tutuyoruz, yolları, sokakları, bahçeleri, tarihi eserleri ve plajları da aynı şekilde korumamız lazım” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 3. Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, yerel düzeyde belediyelerin ve muhtarlıkların yapabileceği çok şeyler bulunduğunu, göreve yeni seçilen yöneticilerin başarılı hizmetlerinin halkın mutluluğunu artırılması ve sorunların çözülmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.



“PULYA, YENİBOĞAZİÇİ VE KIBRIS İÇİN AYNI ZAMANDA BİR ÇEVRE UYANIŞI”



Festivale ismini veren pulya kuşunun korunmasının önemine dikkat çeken Akıncı, “Üzüm festivaline giderseniz, üzüm ve ürünlerini yemek istersiniz. Çilek festivaline gidersiniz, çilek yemek istersiniz. Eylül’ün ilk haftasında, Tatlısu’da harnup festivali var orada da harnup ve pekmez yemek isteyecek gidecek insanlar… Ama Pulya Festivali’ne gelince tam tersi duygularla gelmek zorundayız.

Çünkü bu festivale pulyayı yemeye değil; pulyayı korumanın ne kadar önemli bilincini yeşertmeye geliyoruz” şeklinde konuştu.



Pulyanın Yeniboğaziçi ve Kıbrıs için aynı zamanda bir çevre uyanışı ve çevreyi korumanın bilincinin geliştirilmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Üsler Bölgesi’nde yaşanan pulya avcılığı nedeniyle İngiliz Parlamentosu’nda da konunun İngiliz milletvekilleri tarafından tartışıldığına dikkat çekti.



“ÇEVRE, SADECE BİZE AİT DEĞİL; KIBRIS’IN VE DÜNYA İNSANLIĞININ GELECEK KUŞAKLARINA DA AİT”



Çevre bilinci ve çevre korumla olgularının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı, çevrenin sadece bize değil; Kıbrıs’ın ve dünya insanlığının gelecek kuşaklarına da ait olduğunu kaydetti.



