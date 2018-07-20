Akıncı: “Bir Tarafı Adanın Tek Yasal Sahibi Gören Anlayışın Devam Etmesi, Mevcut Durumun Sürüp Gitmesine Yarar”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’I KABUL ETTİ

OKTAY: “BİZ NE KADAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLURSAK, EKONOMİK KALKINMA BOYUTUNDA ÇOK DAHA HIZLI YOL ALIRIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda gelinen noktada özellikle 3. tarafların tavrının son derece önemli olduğunu belirterek, “Bir tarafı adanın tek yasal sahibi görüp, diğer tarafı sürekli izole eden, dışlayan anlayış devam edecekse, bu bir tek şeye yarayacak: Mevcut durumun sürüp gitmesine” dedi



Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi de yer aldı.



Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44. yıldönümü nedeniyle Oktay ve diğer konukları ağırlamaktan kıvanç duyduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geleneksel olarak ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapmasının Kıbrıs Türk halkı için son derece gurur verici olduğunu belirtti. Akıncı, önümüzdeki günlerde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ağırlamayı beklediklerini söyledi.



“SAVAŞLARIN YENİDEN YAŞANMASINI HİÇ ARZULAMIYORUZ”



“Bizim için böylesi günler muhasebe günleri de oluyor. Yıllar çabucak geçiyor. 44 yıl oldu. Barış Harekatı’ndan sonra kuşaklar bugün toplumun yüzde 62’sini oluşturur noktasına geldi. Dolayısıyla o günlerin ne olduğunu onlara anlatmak, eskilerin de hafızasını tazelemek iyi oluyor” diyen Akıncı, şöyle devam etti:



“Biz savaşların yeniden yaşanmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz. Önceki gün yanı başımızda denizde yeniden hayatlarını kaybedenler oldu. Yine insanların imdadına Türkiye ile birlikte ulaşmaya çalıştık. Türkiye 3 milyondan fazla insana kucak açtı. Bu çok insani bir görevdir. Temennimiz bu kargaşanın, savaşın bitmesi, bölgemizin istikrar bölgesi haline gelmesidir”



ERDOĞAN’IN MESAJI



Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında ayrıca TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolladığı kutlama mesajından alıntı yaparak, “O da Doğu Akdeniz’in bir barış ve istikrar bölgesi olmasını temenni ediyor. Kıbrıs’ta bulunabilecek çözümün bu istikrara yapacağı katkının altını çiziyor” dedi.



Bunu başarabilmek için fazlasıyla gayret gösteren Türk tarafının yanında diğer tarafın da katkısına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akıncı, yeni bir bakış açısıyla olaya bakmaları gerektiğini belirtti.



“3. TARAFLARIN TAVRI DA SON DERECE ÖNEMLİ”



Akıncı, gelinen noktada özellikle 3. tarafların tavrının da son derece önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:



“Bir tarafı adanın tek yasal sahibi görüp, diğer tarafı sürekli izole eden, dışlayan anlayış devam edecekse, bu bir tek şeye yarayacak: Mevcut durumun sürüp gitmesine. Ama TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi, Kıbrıs Türk halkını çözümsüzlüğün mağduru olmaması için elbirliğiyle var gücümüzle çalışacağız. Hem dünyayla ilişkiler bağlamında, hem de refah ve kalkınma açısından yaptığımızın daha da fazlasını yapmak bağlamında sizler ve bizim yapacaklarımız son derece önemli.”



Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının sonunda, Türkiye’de başlayan yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Oktay’a üstün başarılar diledi.



OKTAY



TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuşmasında, 1974’teki darbe girişiminin ardından zorunlu hale gelen Barış Harekatı sayesinde oluşan barış ortamının birçok badirelerden geçtiğini belirtti.



Oktay, adanın her iki yanında yaşayan 2 toplumun barış içinde yaşaması için çözüme ulaşma girişimleri devam ederken KKTC’nin kurulduğunu ancak çözüm yönündeki çabaların başarılı olamadığını kaydetti.



Kıbrıs Türk halkıyla birlikte Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirten Oktay, “Türkiye sadece adadaki Türk kardeşlerimizi yanında olmakla kalmayıp, uluslar arası alanda da çözümün bulunması için her türlü gayreti sarf etmesine rağmen bugün kadar bir çözüme ulaşılamamıştır. En son Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmıştır” dedi.



Müzakerelerle ilgili yeni girişimlere de değinen Oktay, Anavatan Türkiye’nin 2 tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğimi belirtti. Oktay, Türkiye’nin Kıbrıs’ın ekonomik ve mali yönden gelişmesi için dün olduğu gibi gelecekte de üstüne düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.



“BİZ NE KADAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLURSAK, EKONOMİK KALKINMA DA O HIZLA YOL ALIR”



Fuat Oktay, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın kendi içindeki kalkınması Kuzey Kıbrıs’ın gelişmesi, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan'daki Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ekonomik kalkınma boyutunda çok daha hızlı yol alır ve uluslararası boyuttaki çözüm arayışları da çok daha hızlı sonlanır”