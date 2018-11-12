Akıncı, adem-i merkezileştirme konusunu müzakare etmeye kapalı olmadığını belirtti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, BASIN TOPLANTISINDA SORULARI YANITLADI



AKINCI, ADEM-İ MERKEZİLEŞTİRME KONUSUNU MÜZAKARE ETMEYE KAPALI OLMADIĞINI BELİRTTİ



“UCU AÇIK OLMAYACAK, SONUÇ ODAKLI BİR MÜZAKEREDE KONUYU DEĞERLENDİRMEYE AÇIĞIM”



“KIBRISLI TÜRK VE RUMLAR OLARAK BİZ BU ADANIN KADERİNİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ”



“AYLARLA SINIRLI OLACAK BİR SÜREÇ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adem-i merkezileştirme konusunu müzakere etmeye kapalı olmadığını, ancak bu konuda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten somut bir şey duymadığını söyledi.

Akıncı, ucu açık olmayacak bir şekilde, sonuç odaklı olarak, yani oyalanma ve zaman geçirme taktiğine fırsat vermeyecek bir çerçeve söz konusu olursa bu konuyu değerlendirmeye açık olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

“ADEM-İ MERKEZİLEŞTİRMEYİ MÜZAKERE ETMEYE KAPALI DEĞİLİM”

Adem-i merkezileştirme konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Akıncı, bu konuyu müzakere etmeye kapalı olmadığını, ancak bu konuda Rum lider Anastasiadis’ten somut bir şey duymadığını söyledi.

Akıncı, yetki paylaşımı konusunun netleşmesi, yetkilerden hangilerinin kanatlara verilmesinin istendiğinin tespit edilmiş olması gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının bugüne kadar kanatların değil merkezin güçlü olması için çaba harcadığını, dolayısıyla bu ani dönüşün hangi amaçla yapıldığının çeşitli çevreler tarafından sorgulandığını söyleyen Akıncı, oyalama taktiği olduğuna ilişkin söylemler de bulunduğunu belirtti.

Akıncı, müzakerelerde ucu açık olmayacak bir şekilde, sonuç odaklı olarak, yani oyalanma ve zaman geçirme taktiğine fırsat vermeyecek bir çerçeve söz konusu olursa bu konuyu değerlendirmeye açık olduğunu dile getirdi.

“ORTAK YETKİ OLMAYACAKSA BU FEDERASYON OLMAYACAK”

Anastasiadis’in enerji konusunun bile yaşamsal alan olabileceği noktasında olmadığını, burada bir karışıklık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ortak yetki olacaksa etkin katılım olacak, ortak yetki olmayacaksa bu federasyon olmayacak” dedi.

Eşitliğin olmadığı kurullarda Kıbrıslı Türklerin o kararlara etkin katılımının hangi anlama geleceğini soran Akıncı, ölçünün ne olduğunun bilinmediğini söyledi.

Doğal gaz ile ilgili olarak Türkiye ile Rum tarafı arasında çakışan parseller konusunda tartışmalar bulunduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın sularında herkesin kabul ettiği haklarının hep geleceğe ertelendiğini belirtti.

Akıncı, doğalgaz konusunda yapılması gerekenin, baştan birlikte yürümek ve komite oluşturarak onun aracılığıyla işbirliğine başlamak olması gerektiğini, bu yapılmadığından gerginlikler yaşandığını ifade etti.

Rumların kazı yapması ve Türkiye’nin sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler ile işbirliğinde araştırma yapması konularını değerlendiren Akıncı, bu konuların gerginliklere yol açabileceğini belirtti.

Doğalgazı Avrupa pazarına ulaştırmanın en ucuz ve mantıklı yolunun boru ile Türkiye üzerinden yapılması olduğunun uzmanlar tarafından dile getirildiğini söyleyen Akıncı, bunun da ancak çözüm şartlarında olabileceğini kaydetti.

Akıncı, Anastasiadis’in çözümden sonra bile Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’yi bu denklemin içinde görmediğini, bunun kaygı yarattığını belirtti.

“RUM LİDER HALKINA FEDERASYONU ANLATMALI”

Anastasiadis’ten bundan sonraki aşama için ne beklediğinin sorulması üzerine Akıncı, Rum liderden Kıbrıs’ta bir federasyon kurulacaksa halkına bunun ne olduğunu anlatmasını beklediğini söyledi.

Akıncı, bunun doğru dürüst yapılmadığını, farklı kesimlerin farklı şekilde konuştuğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinin halka bilgi verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını, Anastasiadis’in de bunu yapması gerektiğini söyleyerek, “Federasyon konusunda bir uzlaşma aranacaksa bunun halka anlatılması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’in daha büyük ve güzel hedefler için yetki ve refahı paylaşmak gerektiğini toplumuna izah etmesi gerektiğini de vurguladı.

“KIBRISLI TÜRK VE RUMLAR OLARAK BİZ BU ADANIN KADERİNİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ”

Uluslararası toplumun Kıbrıs sorununa yaklaşımının ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Akıncı, “Adada yaşayanlar, Kıbrıslı Türk ve Rumlar kendi geleceğimizi daha iyi şekilde kurmaya niyet etmezsek kimsenin bizim yerimize bunu yapacağını bekleyemeyiz” dedi.

Kıbrıs konusunda herkesin söylemlerde bulunabileceğine işaret eden Akıncı, “Ama olmadığında sıkıntısını onlar yaşamaz. Kıbrıslı Türk ve Rumlar olarak biz bu adanın kaderini kendimiz belirleyeceğiz” diye konuştu.

“GERGİNLİĞİN DEĞİL İŞBİRLİĞİNİN HAVZASI...”

Müzakere süreçlerinde Kıbrıs Türk tarafının kanatların güçlü olmasının doğru olacağını seslendirdiğini söyleyen Akıncı, devletin birliğini sağlayacak temel unsurların 2011 mutabakat belgesinde var olduğunu kaydetti.

Her konuyu merkezde toplamak yerine kanatlarda toplamanın akılcı olacağını değerlendirdiğini ifade eden Akıncı, turizm, eğitim, tarım gibi ana konuların kanatlarda olacağını söyledi.

Akıncı, Anastasiadis’in gevşek federasyon ile adem-i merkeziyetçilik arasındaki farkı açıklaması ve somut olması gerektiğini de kaydetti.

Doğalgaz konusunda Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler’in adına olanın ötesinde kendi adına hak iddia ettiği bölgeler bulunduğunu söyleyen Akıncı, yetki alanlarında çakışmalar yaşandığını belirtti.

Bu alanları gerginlik alanı halinde tutmak değil işbirliği havzası haline getirmek gerektiğini vurgulayan Akıncı, öncelikle İsrail ve Kıbrıs gazını, ileride de Mısır gazını birleştirerek, Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermenin herkesin karına olacağını söyledi.

Adem-i merkeziyetçilik tartışılırken, hangi yetkilerin merkezde toplanmasının düşünüldüğü konusundaki soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmiş mutabakatlara bağlı olduklarını, merkezi yetkiler konusunda olur verdikleri noktada olduklarını belirtti.

Akıncı, mutabakat olan bir alanı tartışamaya açmak istemediklerini söyleyerek, Anastasiadis’e bu konudaki somut düşüncelerini sorduğunu, süreç yeniden başlayacak ve ucu açık olmayacaksa bunu değerlendirmeye hazır olduğunu yineledi.

Garanti ve güvenlikler konusundaki soruyu da yanıtlayan Akıncı, her iki toplumun da güven içinde yaşamasını istediklerini, bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit yaratmaması gerektiğini, bir süreç başlayacaksa ve sonuca gidilecekse güvenlik boyutunun bunun önemli bir parçası olacağını ifade etti.

“AYLARLA SINIRLI OLACAK BİR SÜREÇ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, takvim derken kastedilen sürenin ne olduğunun sorulması üzerine, uzun olmayan bir süreç olması gerektiğini, müzakerelerin 50 yıldır devam ettiğini, kimsenin bir o kadar daha devam etmesini istemediğini söyledi.

BM Barış Gücü ve hidrokarbon konularının gündeme gelmesiyle sürenin uzamaması gerektiğinin bir kez daha görüldüğünü belirten Akıncı, iki toplumun ve uluslararası toplumun da yorulduğunu dile getirdi.

Akıncı, gelinen aşama ile ilgili hem BM Genel Sekreteri hem de Lute’nin bilgilendirildiğini söyleyerek, makul sürede bu konunun netleşmesi ve sonuçlanması gerekeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sürenin haftalarla sınırlı olmadığını, ancak yıllarca da devam edemeyeceğini dolayısıyla aylarla sınırlı olacağının söylenebileceğini belirtti.

