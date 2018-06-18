Akdoğan'da Akgür rüzgarı

Kendinizi tanıtır mısınız?

1970 yılında Baf’a bağlı Aydoğan Köyü’nde doğdum 1975 de Akdoğan’a göç ettim. İlkokulu Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda, ortaokulu Polatpaşa Lisesi’nde, liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra 1993 yılında Türk Öğretmen Koleji’nden mezun oldum. 1995 yılında Akıncılar İlkokulu’nda öğretmenliğe başladım. 1996 da Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na nakil oldum. 19 yıl Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda görev yaptım. Kulüplerde ve gençlik merkezlerinde yöneticilik ve asbaşkanlık görevlerinde bulundum. Çeşitli derneklerde görev aldım. Çeşitli kulüplerde futbol oynadım. Yurt dışı organizasyonlarında kafile başkanlığı yaptım. Altyapılarda futbol antrenörlüğü yaptım. Halen Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda müdür muaviniyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Aday olma sebepleriniz nelerdir?

Bu kararım birkaç günde alınmış bir karar değil, 1 yılı aşkın bir sürenin sonunda olgunlaşan bir karardır. Farklı ortamlarda konu açıldıkça veya bu düşünceyi duyan partili veya değil bir çok insandan hep olumlu, sıcak, teşvik edici mesajlar aldım. Bu karar hiçbir kişisel hesap, hırs ve ihtiras içermemektedir, gelecekte de içermeyecektir.

Bu konuda bana destek olan herkese teşekkür ederim.

Yönetimine talip olduğum Akdoğan’ın ne kadar özel ve önemli olduğunun farkındayım. Bu göreve, Akdoğan’ın marka değerini daha yukarılara taşıyabileceğimize inandığım için, hep daha fazlasını hak ettiğini düşündüğüm Akdoğanlılara daha güzel bir kasaba sunabileceğimize inandığım için talip oldum.

Ben de adalet için aday oldum.

Herkese eşit davranmak için aday oldum.

Akdoğan’ımızı bölgenin lideri yapmak için aday oldum.

Koltuk için değil hizmet için aday oldum.

Halk istediği için aday oldum.

Tespit ettiğim eksikleri gidermek için aday oldum.

Misyon ve vizyonunuzdan bahseder misiniz?

Misyonum : Halkın beklentilerine cevap verebilen, çevre bilinci gelişmiş, Avrupa düzeyinde bir Akdoğan yaratmaktır.

Vizyonum: Sosyal ve kültürel alanda bölge kasabaları içerisinde lider olmak , uluslararası standartlara uygun bir kasaba yaratmak, tüm beklentilere ivedilikle cevap verebilen altyapısı güçlü bir belediye olmaktır.

Özetle Akdoğanlının yaşam standardının değiştiğinin fark edileceği düzeyde bir Akdoğan yaratacağım.

Akdoğanlının rahatsızlıkları nelerdir? Tespitleriniz var mı?

Akdoğan’ın sorunlarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını Akdoğanlı bir eğitimci olarak çok iyi biliyorum. Çünkü bunun araştırmasını yaptım. Halkın beklentilerini tespit ettim.

Bunlar :

1.Sahipsiz hayvanların yarattığı sıkıntılar

2. Haşarelerin yarattığı sıkıntılar

3. Meydanda park sorunu

4. Yaşlılar lokali ( Yaşlılarımızın gündüz toplanıp beraber vakit geçirecekleri bir lokal)

5. Bozuk yollar ve kaldırımlardır.

Bütün bunların çözümü hazır. Ben de hizmet için hazırım. Biz meclis üyelerimizle birlikte bir ekip olarak çalışacağız.

Akdoğan’da yaşayan ve Akdoğan’a misafir gelen herkes buradaki farklılığı, değişimi yaşayarak görecek.

Projeleriniz nelerdir? Açıklar mısınız?

PROJELER

1. Düğün Salonu Projesi

2. Köy Girişleri Projesi

3. Meydan Projesi

4. Sosyal Konut Projesi ( Arsa Dağıtımı)

5. Çok Amaçlı Salon Projesi ( Sinema , Tiyatro, Kadınlar Lokali)

6. Piknik Alanı Projesi

7. Kapalı Yüzme Havuzu Projesi

8. Akdoğan Özgürlük Stadı Projesi

9. Kaldırım Projeleri

10. Açık Hava Spor Merkezi’ni Geliştirme Projesi (Tuvalet, soyunma odaları, duşlar, spor odası vs)

11. Köy Girişlerine Mobese Kamerası Projesi

12. Hayvan Yıkama Havuzu Projesi

13. Belediye Şantiyesi Projesi ( Köy dışına çıkarılması )

14. TÜK’na ait 2 arpa ambarının birleştirilerek köy dışına çıkarılması projesi

Okullarla İlgili Projeler

Polatpaşa Lisesi

1. Polatpaşa Lisesi’ne Kapalı Salon Projesi

2. Polatpaşa Lisesi Önüne Üst Geçit Projesi

3. Polatpaşa Yoluna Park İçin Yol Boyunca Cepler Yapmak

Akdoğan Dr. F. Küçük ilkokulu

1. Akdoğan Dr. F. Küçük İlkokulu Basketbol Sahası’nın Üstünün Kapatılması Projesi

2. Akdoğan Dr. F. Küçük İlkokulu Önüne Trafik Işığı Projesi İlkokul Önüne

Belediyemizin Öz Kaynakları İle Yapacaklarımız

1. Daraltılan Yolların Yeniden Genişletilmesi

2. Yaşlılara Hizmet (Kuaför, hemşire ile birlikte şeker ve tansiyon ölçümü, evden alınıp bankaya, markete ve sağlık ocağına götürme, KKTC’yi tanıtıcı kültür turları hizmeti) Tüm bunlar yaşlılarımıza yeniden yaşam sevinci katmak içindir.

3. Başarılı ve İhtiyaçlı Öğrencilere Burs

4. Temizlik

5. Atatürk Büstündeki Yazılar ( Ne Mutlu Türküm Diyene yok)

6. Kadınlarımıza Mesleki Kurslar ve Sosyal Etkinlikler

7. Çocuklara, Gençlere ve Büyüklere Sosyal Etkinlikler ( Resim, Müzik, Tiyatro, Halk Dansları, Satranç vs)

8. Sokak İsimlerinin Değiştirilmesi ( Vefat Etmiş köyün İleri Gelen Kişilerinin İsimleri ile Değiştirmek Örnek: Lale Sok. - Hasan Dayı Sok. gibi

9. Su Ücretinin Ayarlanması ( Köylüye ve Özellikle hayvan Üreticilerine İndirim Yapılması

10. Ova Yollarının Tamiratı

11. Asfaltlama Çalışmaları

12. Mezarlık Dış Duvarlarının Tamiratı, Yerleşim Haritasının Oluşturulması, Çardak ve Su Çeşmesi Yapılması

13. Belediye Arıtma Tesisine İçme Suyu Dolum Cihazı ( Pazar günleri su alabilmek , yaşlılar için evlere su servisi ve arıtma tesisine tuvalet )

14. İhtiyaç Duyulan Araçlar : Vidanjör, Yol Süpürme Arabası Su Tankeri ve Minibüs

15. Tarihi Su Deposu ve Çeşmesinin Restorasyonu

16. Çok Amaçlı Eğitim Merkezi: Bilgisayar, İngilizce, Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilere Eğitim Desteği)

17. Köy İçi Yeşillendirme Çalışmaları

18. Akdoğan’ın Kent Dokusu Düzenlenmesi ile Yeniden Yaratılması

19. Köy Giriş ve Köy İçi Tabelalarının Yeniden Düzenlenmesi

20. Belediye asansörünün tamiri

21. Kültür Evi’nin İşler hale getirilmesi.

22. E belediyecilik

Halk sizi niye seçsin?

Eğer Akdoğan Halkı

Herkese eşit mesafede duran bir belediye istiyorsa

Adaletli ve şeffaf bir belediye istiyorsa

Belediye olanaklarını adaletli dağıtan bir belediye istiyorsa

Halkla iç içe olan bir belediye istiyorsa

Çalışanlarına baskı yapmayan bir belediye istiyorsa

Halkın düşünce ve isteklerine öncelik veren bir belediye istiyorsa

Çevreyi ve doğayı koruyan bir belediye istiyorsa

Kendi kaldırım taşlarını üreten bir belediye istiyorsa

Tüm hizmetleri son 2 ayda değil 4 yıl boyunca yapan bir belediye istiyorsa

Partizanlık yapmayan bir belediye istiyorsa

Ben değil biz yapalım diyorsa

Bana oy versinler.

Başka söylemek istedikleriniz var mı?

Geçmişte hangi kişiye, hangi partiye oy vermiş olursanız olun, yaşadığımız bu güzel kasabaya yapılanlardan mutlu olmayan tüm Akdoğanlılara sesleniyorum.

Gelin, bu güzel kasabayı, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek için el ele çalışalım.

Gelişen dünyanın tüm avantaj ve olanaklarını, Akdoğan’ımıza kazandırarak geleceğimizi şekillendirelim.

Akdoğan’ımızı sadece yaşayanların değil, misafirlerinin de mutlu olduğu, bu mutluluğun yüzlere yansıdığı bir kasaba yaratalım.

Gelin, sıkıntıda olan esnafına sahip çıkan, engellilerimiz ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıran ve en önemlisi halkıyla bir ve beraber olan, yüksek yaşam kalitesine sahip bir Akdoğan kuralım.

Tüm bu hedefler için, parti ve siyasi kimlik gözetmeden her kurum ve kişiyle Akdoğan için çalışacağımızı, birliğin, beraberliğin ve bunun getireceği huzurun inşası ve devamlılığı için, canımızı dişimize takarak , sadece Akdoğanımızı ve insanımızı düşünerek hareket edeceğimizi söylüyor ve söz veriyorum.

Verecek sözümüz yapacak gücümüz var.

Koltuk için değil hizmet için varız. Ben değil biziz.

Daha iyisi için, daha iyisini seçin...