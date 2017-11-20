Akdağ: "Zamanında Rumları AB'ye alarak Kıbrıslı Türklere haksızlık yaptılar"

Akdağ “Petrol meselesinde Doğu Akdeniz'de bir hak varsa o hususta da Kuzey Kıbrıslıların ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz. Bunu bütün dünya devletlerinin bilmesi lazım” dedi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, canlı yayında uyuşturucuyla mücadele ve Kıbrıs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bağımlılıkla ilgili yüksek kurul kurduklarını açıklayan Prof. Dr. Akdağ, 'Uyuşturucuyla ilgili yüksek kuruldu, bağımlılıkla ilgili yüksek kurula dönüştürüyoruz. Türkiye'de 15 şehrimizde risk var. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere. Genellikle büyükşehirler bunlar, hızlı şehirleşmenin olduğu yerler. Bu şehirlerimizde atık sularda bağımlılığa neden olan maddeleri izlemeye alacağız' dedi.

Uyuşturucu yada uyarı madde kullanan kişilerin atıklarında yani atık sularının içine karışan kendi son ürünlerinde özellikle idrarlarında bu uyuşturucuların son metaboliklerin salındığını ifade eden Prof. Dr. Akdağ, 'Bugün ki teknoloji bunları izlemeyi mümkün kılıyor. Böylece biz herhangi bir şehirde acaba kullanılan miktar artıyor mu, azalıyor mu? Bunu rahatça takip edebileceğiz. Bu çok önemli bir iş, çünkü diyelim ki daha fazla madde yakaladı, emniyet güçleri, Kontrol altına aldığınız anlamına mı geliyor, yoksa Türkiye'ye giren maddeler mi arttı? Bunu kestirmek zor. Bu şekilde biz kullanılan maddenin azalmasına yönelik önümüze bir hedef koyacağız' diye konuştu.

"KIBRIS BİZİM CANIMIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ekonomik işbirliği ve adada devam eden yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Akdağ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız kanımız, burada bizim kardeşlerimiz var. Hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımız var. Yani hem orada Kıbrıslı Türkler var hem de onlar bizim din kardeşlerimiz. Hukuken de tarihi süreç itibariyle de bir garantör devletiz şimdi bunun üçünü yan yana getirin ben zaman zaman ifade ettim saçlarının bir teline zarar gelmesine Türkiye'nin razısı olmaz. Bunu Rum tarafının da Yunan tarafının da Avrupa birliğinin de çok iyi bilmesi lazım. Haksız yere zamansız yere Avrupa Birliğine alelacele soktular, bilerek yaptılar bunu. Zamanında Türkiye'ye karşı adeta bir koz gibi kullanmak üzere haksızlık yaptılar” dedi.

"RUMLARIN ŞIMARIKLIĞI"

“Şimdi Rum yönetimi Rum tarafı orada özellikle yönetim büyük bir şımarıklık içerisinde. Adada iki toplumun olduğunu iki toplumun haklarının eşit olduğunu, eğer bir çözüm olacaksa bu eşitlik çerçevesinde olması gerektiğini kabullenemiyorlar. Dolayısıyla birleşik devletler ne kadar çabalarsa çabalasın, birleşik milletler doğru formülü getirip ortaya koyuyor. Zamanında Annan planında böyle oldu Crans Montana'da da böyle oldu” diyen Akdağ şöyle konuştu:

“Masanın üzerine doğru formüller konuluyor, bunlar sonuçta birincisinde referandumla biliyorsunuz biz Türk tarafı kabul etti, onlar reddettiler, Crans Montana'da da yine masayı devirip, kalktılar. Peki ne oldu? 2008'den itibaren devam eden son bir süreçti bu. Bizde dedik ki tamam bu süreç bitti o zaman. Yani buna karar verdik Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bu süreç bitti. O zaman ne olacak, yeni bir süreç başlayabilir, fakat biz kendi yolumuza bakarız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 13,14 bin dolar kişi başına gayri safi yurt içi hasılası oldu. Bana verilen vazife Türkiye cumhuriyeti hükümeti tarafından, Kuzey Kıbrıs'ta ekonomik iş birliği ve kalkınma programını yürütmek, ve Kıbrıs'a her açıdan destek olmak şimdi bunu yapıyoruz. Kıbrıs'ın neye ihtiyacı vardır, su. inanılmaz bir projeyle su götürdük oraya. Yani hakikaten bir dünya projesi. Denizin 250 metre altından 80 küsür kilometre su götürdük. 73 milyon metre küp bir kapasite var. Bunun aşağı yukarı 25 milyon metre küpü içme suyuna kullanılacak, geriye kalanı sulamaya verilecek. Şimdi Güzelyurt'u ve Meserya'yı bir şekilde bu suyun yettiği oranda sulayacağız. Su götürmüşüz, kablo ile elektrik götüreceğiz.

"MÜKEMMEL BİR HASTANE"

KKTC’de sağlık hizmetleri ile ilgili bir sistem değişikliği gerektiğini, sağlıkta dönüşümüne ihtiyaç olduğunu belirten Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oraya Mükemmel bir hastane yapacağız. Biz şimdi yolumuza bakıyoruz. Yani biz orayı kalkındıracağız. Yani Rum tarafı bir çözüme yanaşmadı diye, Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin orada ki Türklerin ne huzurunu bozdururuz, nede refahının gelişmesine onlar engel olabilirler. Biz orayı geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda ben hep ona odaklanmış durumdayım. Kuzey Kıbrıs'ta görüşmediğim bir grup kalmadı. Siyasetçi arkadaşlarımızla zaten tabi olarak görüşüyoruz. Basınla, üniversitelerle, sivil toplumla, ticaret erbabıyla, köylere girdim çıktım, şu anda kuzey Kıbrıs'ın her tarafını gezmiş durumdayım. Güzelyurt'tan başladık, Karpaz tarafına gittik, Gazimağusa'ya gittik Girne'ye geçtik, ülkeyi tanıdık. Allaha şükür bu kadar da tecrübemiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç iyi eğitilmiş potansiyelini bir araya getiriyoruz. 2017-18-19 için üç buçuk milyar liralık bir iş birliği anlaşmamız var. Bunu en uygun projelerle orada Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerimiz için harcayacağız. Onlar bizim için şunu hissediyorlar, Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. Biz onlar için şunu hissediyoruz, Kuzey Kıbrıs bizim için vazgeçilmezdir.”

"HAKLARINI YEDİRMEYİZ"

“Kuzey Kıbrıslıların ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz” diyen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı.

'Bu arada bu hidrokarbonlar için, doğalgaz yada petrol meselesinde Doğu Akdeniz'de bir hak varsa o hususta da Kuzey Kıbrıslıların ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz. Bunu bütün dünya devletleri'nin bilmesi lazım. Sadece Rum tarafıyla anlaşmalar yaparak, oradan biz gaz çıkarılması, petrol çıkarılması bu mümkün değildir' değerlendirmesinde bulundu.