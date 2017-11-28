FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Kasım 2017 Salı 09:53

AHMET SANVER’İN KİTABI YAYIMLANDI

AHMET SANVER’İN “KIBRIS’IN ESKİ TİCARET HAYATI VE İLGİNÇ TİCARİ ANILARIM” İSİMLİ KİTABI YAYIMLANDI

AHMET SANVER'İN KİTABI YAYIMLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Ahmet Sanver’in “Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım” isimli kitabı çıktı.

Kitapta, 1940’lı, 50’li, 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda Kıbrıs’ta yaşayan iş insanları hakkında bilgi ve yazarın ticari hayatından alıntılar ile öyküler yer alıyor.

Yazarın 10’uncu kitabı olan “Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım”, 116 sayfa.
Ahmet Sanver açıklamasında, 60 yıllık iş hayatı boyunca yaşamış olduğu ilginç ticari anılarını yazmaya devam ettiğini ve çok yakında bu konuda yeni kitaplarının yayınlanacağını belirtti.
Kitapta çok sayıda fotoğraf da yer alıyor. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HSBC Artık ALBANK'ın HSBC Artık ALBANK'ın
HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN...
GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...
Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var
“KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI “KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

HSBC Artık ALBANK'ın
HSBC Bank, Albank’a devredildi.

Haberi Oku