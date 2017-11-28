AHMET SANVER’İN KİTABI YAYIMLANDI

Ahmet Sanver’in “Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım” isimli kitabı çıktı.Kitapta, 1940’lı, 50’li, 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda Kıbrıs’ta yaşayan iş insanları hakkında bilgi ve yazarın ticari hayatından alıntılar ile öyküler yer alıyor.Yazarın 10’uncu kitabı olan “Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım”, 116 sayfa.Ahmet Sanver açıklamasında, 60 yıllık iş hayatı boyunca yaşamış olduğu ilginç ticari anılarını yazmaya devam ettiğini ve çok yakında bu konuda yeni kitaplarının yayınlanacağını belirtti.Kitapta çok sayıda fotoğraf da yer alıyor.