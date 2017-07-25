AB'nin konseyi, demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi yerine darbe yoluyla iktidara gelen Abdulfettah es-Sisi yönetiminde yeniden canlandırması ise dikkati çekti.

AB-Mısır Ortaklık Konseyi, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından ilk kez 7 yıl sonra toplanmış oldu.

AB ve Mısır'ın güvenlik, terörle mücadele ve mülteci akışına ilişkin ortak çalışmalar yürüteceği aktarıldı.

Mısır'ın AB için "önemli bir müttefik" olduğu ifade edilen metinde, tarafların dış politikada iş birliğini artıracağı kaydedildi.

Toplantıda taraflar, 2017-2020 yıllarında AB-Mısır ilişkilerinin önceliklerini belirleyen bir metin kabul etti.

Toplantı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri arasında yapıldı.