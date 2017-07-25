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25 Temmuz 2017 Salı 15:52

AB-Mısır Ortaklık Konseyi

AB-Mısır Ortaklık Konseyi
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KONSEY 7 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİ

Avrupa Birliği (AB)-Mısır Ortaklık Konseyi, 7 yıl aradan sonra ilk kez toplandı.

Toplantı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri arasında yapıldı.

Toplantıda taraflar, 2017-2020 yıllarında AB-Mısır ilişkilerinin önceliklerini belirleyen bir metin kabul etti.

Metinde, AB'nin Mısır'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacağı, ülkede istikrarı destekleyeceği belirtildi.

Mısır'ın AB için "önemli bir müttefik" olduğu ifade edilen metinde, tarafların dış politikada iş birliğini artıracağı kaydedildi.

AB ve Mısır'ın güvenlik, terörle mücadele ve mülteci akışına ilişkin ortak çalışmalar yürüteceği aktarıldı.

7 YIL SONRA İLK TOPLANTI

AB-Mısır Ortaklık Konseyi, eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından ilk kez 7 yıl sonra toplanmış oldu.

AB'nin konseyi, demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi yerine darbe yoluyla iktidara gelen Abdulfettah es-Sisi yönetiminde yeniden canlandırması ise dikkati çekti.

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