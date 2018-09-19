“5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü” 29 Eylül'de

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, “5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği düzenliyor.

Dernek Başkanı Batuhan Beyatlı’nın verdiği bilgiye göre etkinlik, 29 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Güzelyurt Otobüs Terminali önündeki buluşmanın ardından saat 09.30‘da başlayacak.

Ülkede en önemli sorunlardan olan ulaşım sorunlarına karşı farkındalık yaratma ve bisiklet kullanımını teşvik etme amacı taşıyan etkinlikte, bisiklet kullanımın artırılması ve üç üniversitenin bulunduğu bölgede bisiklet için altyapının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilecek.