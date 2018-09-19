banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

“5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü” 29 Eylül'de

“5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü” 29 Eylül'de

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:40
“5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü” 29 Eylül'de

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, “5. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” etkinliği düzenliyor. 

Dernek Başkanı Batuhan Beyatlı’nın verdiği bilgiye göre etkinlik, 29 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Güzelyurt Otobüs Terminali önündeki buluşmanın ardından saat 09.30‘da başlayacak. 

Ülkede en önemli sorunlardan olan ulaşım sorunlarına karşı farkındalık yaratma ve bisiklet kullanımını teşvik etme amacı taşıyan etkinlikte, bisiklet kullanımın artırılması ve üç üniversitenin bulunduğu bölgede bisiklet için altyapının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilecek.

Güzelyurt’un sosyal, ekonomik, kültürel ve turistik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan dernek, etkinliğe klasik bisikletler yanında normal bisikleti olanların da katılabileceğini bildirdi. 

Son Güncelleme: 19.09.2018 10:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutuları İskele’de
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutuları İskele’de
Hayvancılık Dairesi Arıcılara Yönelik Eğitim Düzenliyor
Hayvancılık Dairesi Arıcılara Yönelik Eğitim Düzenliyor
Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama
Polisiye Olaylar… Mevlevi’de Uyuşturucuya 2 Tutuklama
Geçitkale Belediyesi’nde Kadın Meclisi Oluşturuldu
Geçitkale Belediyesi’nde Kadın Meclisi Oluşturuldu
Mehtap Dinlemez: ‘’En güzel giysi, vücudumuzdur…’’
Mehtap Dinlemez: ‘’En güzel giysi, vücudumuzdur…’’
Gaziler Günü Kutlanıyor
Gaziler Günü Kutlanıyor
400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da
400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da
Akaryakıta zam yok!
Akaryakıta zam yok!
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Tüketiciler Derneği: “Kuzeye Geçişlerde Kontrollerin Dönüş Yolunda Yapılması Bir Seçenek”
Tüketiciler Derneği: “Kuzeye Geçişlerde Kontrollerin Dönüş Yolunda Yapılması Bir Seçenek”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim