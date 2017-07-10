40. Güzelyurt Portakal Festivali Sıla Konseriyle Sona Erdi

40. Güzelyurt Portakal Festivali, sanatçı Sıla’nın konseriyle sona erdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sıla, Amfi Açık Konser alanında hayranları ile buluştu ve Portakal Festivali en kalabalık gecelerinden birine tanıklık etti.

Sevilen parçalarını Güzelyurtlular için seslendiren Sıla, konser süresince muhteşem bir performans sergiledi. Sahne temposunu hiç düşürmeyen sanatçı, konserde hayranlarını coşturdu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecede sanatçıya plaket takdim etti.

40. Güzelyurt Portakal Festivali Sıla konserinin ardından yapılan havai fişek gösterisiyle tamamlandı.